Alcaldía busca reducir mercado Las Pulgas

Se esperaba ayer un desalojo masivo de más de cuatro mil vendedores del Mercado Las Pulgas, pero en lugar de esto, la Alcaldía de Santo Domingo Oeste (ASDO) procedió a iniciar un proceso de organización del área. Desde tempranas horas un contingente militar y policial se mantuvo apostado en la zona, mientras agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) y de la Policía Municipal trabajaban en la viabilización del tráfico.



La encargada de Mercados de la ASDO, Marta Cruz, informó que se le dará un tiempo para que los vendedores ambulantes busquen donde posicionarse.



“El señor alcalde tomó la determinación de que vendieran hoy, pero les estamos dejando para que vayan buscando donde ubicarse ya que el presidente de la asociación no cumplió con decirles que debían estar aquí hasta el 31 de diciembre del año pasado”, dijo.



La Alcaldía y los vendedores ambulantes se reunirán este miércoles en la Biblioteca Los Coquitos. En la mañana de ayer, un equipo de cuatro personas, liderado por un militar del Ejército, realizaba un levantamiento para determinar la cantidad de personas que hacen vida comercial en este espacio.



Una fuente del cabildo dijo a este medio que los comerciantes que ocupan las avenidas Luperón, Independencia y la George Washington deberán ocupar únicamente la parte baja del elevado de la Luperón y se procederá a desalojar a quienes se encuentren fuera de este espacio.



Tanto los buhoneros como el presidente de la Asociación que los agrupa dijeron desconocer que se trate de un plazo para luego proceder a su retiro, sino que tienen entendido que la actividad comercial no podrá estorbar el tránsito en la zona y cada vendedor deberá dejar su espacio limpio.



El presidente de la Asociación del Mercado de Las Pulgas, José Manuel Caro, informó que se arribó a un acuerdo con el Ayuntamiento donde éste cobrará directamente los impuestos, recogerá la basura y viabilizará el tránsito.



“Aquí hay 4,500 vendedores es una utopía querer ponernos debajo del elevado”, sostuvo.



Mercado mueve 100 millones



Dijo que la actividad comercial en esa zona dinamiza la economía, y que mueven alrededor de 100 millones de pesos semanales.



Agregó que el mercado tiene cuatro mil 500 vendedores, y cada puesto de venta posee entre seis y siete empleados, sin contar con los que se benefician indirectamente como motoconchistas, guagüeros, prestamistas, los taxistas, y otros.



Recordó que en el 2002, cuando se instalaron en la zona, ocuparon la parte de elevado y aun así no era suficiente para albergarlos a todos. “Nosotros no vinimos aquí por antojo, sino porque nos trajo Roberto Salcedo y fue con la finalidad de que no nos iban a mover de aquí”, indicó.



El departamento de Relaciones Púbicas del cabildo de Santo Domingo Oeste comunicó que el pasado octubre, la Alcaldía y representantes de los buhoneros llegaron a un acuerdo que establece que los vendedores ambulantes estarán en los espacios publicos hasta el 31 de diciembre del 2016.



Mientras, los comerciantes dicen desconocer el contenido del acuerdo y esperan poder trabajar sin ser molestados por la fuerza pública. Una comerciante, quien se identificó como Santa, tiene 15 años vendiendo cada domingo en el Mercado Las Pulgas. Teme que puedan ocurrir hechos lamentables si la Alcaldía insiste en el desalojo.

Alcalde de SDO dice se va todo el que contamine

El pasado 8 de enero, el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, informó que los buhoneros del mercado Las Pulgas serán retirados del kilómetro 11 de la carretera Sánchez, entre las avenidas Luperón e Independencia. “Se van todas las vainas que obstaculicen y que contaminen el medio ambiente y propaguen enfermedades a los moradores de la zona”, el cabildo no hace nada obteniendo como ingreso dos o tres cheles” que genera esa actividad comercial, y que se enferme todo el pueblo”, sostuvo.