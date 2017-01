El “trilema” de la Liga

Neney Cabrera, Johnny Jones e Ignacio Ditrén son numéricamente hablando tres. Sí, en matemáticas. Sólo en eso coinciden los tres aspirantes confesos a dirigir la Liga Municipal Dominicana. No forman un trío porque no son músicos, ni tienen afinidad en sus propuestas y consideraciones en torno al papel que debe jugar el llamado órgano rector de los gobiernos municipales. Al menos en los ensayos de sus propuestas de gobierno no hay similitud. Tampoco pueden ser concebidos técnicamente como una terna, porque no son propuestos por un ente individual, sino la oferta por separado surgida desde tres litorales de la partidocracia dominicana. Lo que son realmente es un “trilema” para el Gobierno que debe escoger entre compañeros y aliados. Y alguien quedará guapito.