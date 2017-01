Visa semanal

23/01/2017 12:00 AM - Roque Leonel Rodríguez

Hola Don Roque. Soy venezolana y me casé con mi novia de La Vega, en Miami el año pasado cuando ella vino de paseo. Estoy en medio de un proceso de asilo y la incluí en el mismo. Ya estamos las dos juntas y quiero saber qué va a pasar con nosotras ahora que Trump es el presidente. Janet

R: Entre sus primeros decretos u orden ejecutiva, está eliminar las peticiones de asilo de personas de Latinoamérica. Hazlo rápido.



Buenas Dr. Rodríguez. Soy empresario de Santiago. Tengo interés en emigrar a Estados Unidos con residencia y he escuchado que puedo comprar la residencia por US$500, 000. Mi esposa es profesional y tenemos tres hijos de 19, 13 y 9. ¿Hay posibilidades de llevármelos los tres y cómo funciona eso? ¿Qué va a pasar con Trump y este tipo de visas? Carlos

R: La residencia no “se compra”, por así decirlo. Es una visa de inversión EB-5 que te permite invertir en tu propio negocio o en un fondo de desarrollo. En ambos casos, te dan una residencia americana que incluye tu esposa e hijos menores de 21 años. Aunque la inversión mínima es de 500 mil, la aumentarán muy pronto a 800 mil. El proceso dura unos 12 meses, promedio.



Buenas Dr. Roque. Trabajo como intérprete para un call center que da servicio en Estados Unidos. Quisiera saber cómo hago para trabajar por mi cuenta, desde aquí y qué permisos necesito. Roxsa

R: Debes crear una compañía tanto en Dominicana como en América; tener una página web y ofrecer tus servicios en línea. Suerte.



Hola. La madre de mi esposo tenía los apellidos inversos, es decir, el de la madre primero y el del padre segundo. Ella los cambió, pero ya había declarado los hijos. Ella reside en América y quiere saber si puede pedir dos hijos con el apellido viejo. Vivian

R: Sería mejor si les hace una rectificación de apellidos. De todas formas, le harán una prueba de ADN por la modificación de nombre. Luego de la rectificación los puede pedir con el apellido correcto.