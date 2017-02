Señala que no se arrepiente de ello, pero dice que no lo hará más

Muchas figuras públicas niegan que se hayan practicado cirugías estéticas, pero este no es el caso de la presentadora Arisleyda Castillo, mejor conocida como La Condensa, quien confesó que se hizo tres porque era “cuadrada” y “tenía dos pistolas” en la cintura.

Las cirugías a las que se refiere la presentadora, de las cuales aclara que no se arrepiente, fueron una de seno, una liposucción y una abdominoplastía. De ellas refiere, en una entrevista publicada en el portal Masvip.com.do, que fueron hechas hace años cuando entró a la televisión y estaba la competencia de las llamadas “megadivas”, por lo que entendió que necesitaba lucir bien.

"Cuando entré a los medios de comunicación hace 14 años estaba el boom de las megadivas: OJO!! En ese tiempo cuando se hablaba de megadiva; se hablaba de mujer bonita con buen cuerpo, por eso al entrar al programa “Héctor con la Maquinaría” ya con mis 3 hijas me hice los senos, una lipo y mucho después la abdominoplastia".

La Condesa, presentadora del programa "Pégate y gana con El Pacha", dijo que luego de eso se prometió no volver al quirófano por razones de belleza, pero que lo ha tenido que hacer por problemas de salud.

"Siii, ese cuerpo soñado, y miren como son las cosas! Prometí a Dios que si salía bien de esa última cirugía en la que me reduje los senos no entrar a quirófano por belleza y sin embargo he tenido que entrar en los últimos 3 años, 3 veces al quirófano por cuestiones de salud", detalló en su cuenta de Instagram, de acuerdo a la publicación.

Djo que con los años entendió que no importa tener un cuerpo bonito si no se posee inteligencia y una buena preparación, por lo que se preparó en ese sentido leyendo mucho y viendo programas de opinión "de esos aburridos". Al igual que entendió que también se puede lograr ese cuerpo con ejercicios.

"Es importante la apariencia pues yo me miro cada mañana al levantarme al espejo y me siento muy bien con lo que veo gracias a que me cuido!! Cuídense y antes de las cirugías prueben el gym! Y no descuiden lo más importante: LA BELLEZ A INTERNA".