Fedoteme busca la consagración

En los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en 2014 en Veracruz, México, la representación dominicana de tenis de mesa no pudo cumplir con su objetivo. Lo mismo sucedió durante los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, desarrollados un año después. Mejorar esas actuaciones es la principal misión que tiene por delante la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme), que preside Juan Vila, además de consolidar sus selecciones con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe por realizarse el próximo año en la ciudad de Barranquilla, Colombia.



“Mantener la supremacía de ser uno de los países dominantes en Latinoamérica, pero sobre todo en la región del Caribe es una de nuestras metas para los venideros años. No hemos descansado para lograr ese objetivo”, expuso Vila.



Manifestó que la federación trabaja con mucha determinación para alcanzar los propósitos que se han propuesto lograr en el Ciclo Olímpico que abarca el cuatrienio 2017-2020.

“Para los Centroamericanos de Barranquilla 2018, en Colombia, ese deporte volverá a reverdecer como lo hiciera en el pasado reciente cuando sumó una gran cantidad de preseas de oro, plata y bronce”, sostuvo el federado. Apuntó que el tenis de mesa de República Dominicana tiene el material humano y cantidad de atletas para recuperar el sitial perdido en la pasada versión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014. Mencionó los casos de los atletas Samuel Gálvez, Eva Brito, Emil Santos, Issac Vila, Yohenny Valdez, Yasiris Ortiz, Mariano Lockward, Esmerlin Castro e Idelsa Báez, entre otros, quienes conjugan el presente y el futuro del tenis de mesa dominicano.



“Con el objetivo de entrar en el cuadro de medallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, nuestra federación, con el apoyo del Comité Olímpico Dominicano, hemos conseguido la nacionalización del atleta chino Jiaji Wu para formar parte de la selección nacional junto al veterano Emil Santos, Samuel Gálvez, Isaac Vila y Mariano Lockward”, apuntó Juan Santos, quien es miembro de la Fedoteme. Además iniciaron una base de concentración en China con Castro y Lockward, los cuales se encuentran desde el mes de noviembre entrenando en ese país y regresarán, en abril, para permanecer por otros tres meses más. Este es un plan al que le darán seguimiento junto a otros atletas hasta lograr un nivel competitivo de alta calidad.



También la Fedoteme está haciendo gestiones en la persona de Juan Vila para contratar un entrenador chino por varios meses, con la finalidad de compartir ideas con los instructores nacionales y así lograr un recurso humano más eficiente.



En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, la República Dominicana dominó el encasillado en tenis de mesa al conquistar ocho preseas (cuatro de oro, tres de plata y una de bronce).



Captación de nuevos valores



Pero los trabajos en Fedoteme, no solo se circunscriben en tener una buena preparación para sus atletas. Actualmente ejecutan el Plan Nacional Escolar “VAMOS” en el primer trimestre de este año, donde pretenden sumar más de 600 niños y niñas a la práctica del tenis.



“El Plan Nacional VAMOS, ha sido una idea de masificar el tenis de mesa en todo el país a través de un programa escolar conjuntamente con el apoyo del Ministerio de Deportes, Educación, la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa y la Federación Internacional”, indicó Santos. “Este plan consiste en que la Federación Internacional aportará una mesa por cada mesa que compre el país. Es decir que si el país compra 100 mesas de iniciación la Federación Internacional aportará 100. Este plan coincide con el programa que implementará el Ministerio de Deportes en todas las disciplinas deportivas con el apoyo del Ministerio de Educación”, agregó. También, la ejecución de un Plan Nacional de Competencia, con eliminatorias nacionales, campeonatos nacionales, circuitos nacionales y torneos provinciales.



De igual modo, la participación en eventos internacionales “sujetos a análisis bien ponderados por la dirección técnica de nuestra federación”. Explicó que consolidarán la Escuela Nacional de Talentos en Santo Domingo “como un segundo nicho de captación, capacitación y desarrollo de atletas”.



Presupuesto



Hasta el año pasado la Fedoteme recibía una asignación de 1,223.000 pesos de parte del Ministerio de Deportes para sus gastos fijos y actividades nacionales e internacionales. A partir de este año 2017, el Ministerio aportará a todas las federaciones un monto fijo mensual para los gastos fijos y ponderará las actividades nacionales e internacionales que va a cubrir de acuerdo a sus posibilidades y las necesidades de cada federación. “Es decir que no sabemos de cuánto será el monto del presupuesto del 2017”, expresó Santos.



Capacitación



La Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) también está inmersa en la celebración de una serie de cursos para la formación de monitores de este deporte. La próxima entrega de este tipo de curso está pautada para llevarse a cabo del 27 al 29 de este mes en el Parque del Este con representantes de la región Noreste-Santo Domingo. El encuentro contará con personal de Samaná, Cotuí, Nagua, Bonao, Santo Domingo y San Cristóbal.

Arduo trabajo en las categorías menores

La Federación Dominicana de Tenis de Mesa, a pesar de haber mermado en los resultados de las competencias internacionales en la categoría superior, así como en las categorías menores de relevo, ha logrado resultados significativos. Tales son los casos de Esmerlin Castro, quien fuera integrante del equipo latinoamericano campeón mundial de Cadetes en el 2015 y Mariano Lockward, integrante del equipo que ocupó el tercer lugar en esa justa. Asimismo, está Yasiris Ortiz, un producto de la Escuela Nacional de Talentos de Tenis de Mesa.



Ortiz es el primer relevo de la selección nacional femenina y ya participó en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto en la categoría individual femenino. En sus tres presentaciones no logró los resultados propuestos por esta joven talento. Los relevos de menor edad también vienen con un excelente nivel como son Dahiana Torres, Pedro Cabrera y Ramón Vila. Cabrera en este momento está en competiciones en Suecia con el apoyo total de sus padres en todos los aspectos y Vila está en una base de entrenamiento en China.



Para lograr los nuevos valores la Fedoteme ha creado la Escuela Nacional de Talentos, la cual funciona en el Complejo Deportivo La Barranquita de Santiago y para este año pretenden abrir esta escuela en el Parque del Este de Santo Domingo. Estos talentos son reclutados de las diferentes provincias en las competiciones nacionales de categorías menores.



Los planes de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa para el 2017 son trabajar conjuntamente con el Ministerio de Deportes, CRESO y el Comité Olímpico para masificar y desarrollar el nivel técnico de nuestros atletas con miras a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos.



La Fedoteme tienen un calendario de competencia para el año 2017 que mantendrá a nuestros atletas en constante fogueo, como son el Campeonato Mundial, Circuitos Abiertos de Chile y Brasil y Campeonato Latinoamericano.

