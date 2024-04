El jinete criollo será consagrado el 2 de agosto en el pabellón de ventas de Fasig-Tipton en Saratoga Springs, Nueva York

E l jinete dominicano Joel Rosario recibió ayer la noticia de su próxima exaltación al Salón de la Fama del Hipismo de EE.UU. junto a los caballos Gun Runner (KY) y Justify (KY) en la categoría contemporánea. Rosario cuenta en su haber con más de 3,605 victorias, 318 millones de dólares producidos, un Eclipse Award 2021. Es ganador de 15 Breeder’s Cup, 2 Belmont Stakes, 1 Dubai World Cup y 1 Kentucky Derby, que avalan sin dudas su próxima exaltación. El jinete de 39 años es nativo de San Francisco de Macorís. Pero desarrolló sus habilidades para la monta en el Hipódromo Quinto Centenario.



Tras sobresalir en el hipismo dominicano desde la adolescencia, Joel Rosario inició su recorrido internacional en 2005. En 2008, gana el Clásico del Caribe en representación del país, cuando montó al legendario ejemplar Sicótico.



Entre los ejemplares sobresalientes que ha montado el jinete dominicano se cuentan Accelerate, Animal Kingdom, Blind Luck, Sicótico, Bobby’s Kitten, Close Hatches, Dancing in Silks, Game Winner, Jackie’s Warrior, Jaywalk, Knicks Go, Orb, Frosted y Tonalist, entre otros.



Próxima exaltación de Joel Rosario



Junto con Joel Rosario, fueron elegidos otros ocho miembros que integrarán el Museo Nacional de Carreras y Salón de la Fama. La clase de 2024, además de Joel Rosario, está compuesta por los caballos Gun Runner (KY) y Justify (KY) en la categoría contemporánea. Por su parte, el jinete Abe Hawkins y los caballos de carreras Aristides (KY) y Lecomte (KY) entraron por el Comité de Revisión Histórica Pre-1900. Mientras que Harry F. Guggenheim, Clement L. Hirsch y Joe Hirsch fueron elegidos por el Comité de Pilares del Turf.



Joel Rosario, Gun Runner y Justify fueron seleccionados en su primer año de elegibilidad.



La clase 2024 del Salón de la Fama será consagrada el viernes 2 de agosto en el pabellón de ventas de Fasig-Tipton en Saratoga Springs a las 10:30 a.m. La ceremonia será transmitida en vivo en el sitio web del Museo en www.racingmuseum.org. El acto está abierto al público y es gratuito.