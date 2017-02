LOS ÁNGELES (AP) — "Zootopia" ganó el galardón a la mejor película de animación y otros cinco reconocimientos durante la 44 edición de los Premios Annie, con lo que la cinta de los estudios Disney parece favorito claro para los premios Oscar.

En la ceremonia del sábado en Los Ángeles, "Zootopia" ganó el premio Annie a la mejor dirección y el mejor guion.

Uno de sus protagonistas, Jason Bateman, compartió el premio a la mejor actuación de voz con Auli'Cravalho, de "Moana".

"Zootopia", que ha recaudado más de 1.000 millones de dólares en las taquillas a nivel mundial, también ganó un Globo de Oro.

La cinta que ha ganado el máximo galardón de los Premios Annie también ha ganado el Oscar a la mejor cinta de animación en 10 de los últimos 15 años, desde que los Premios de la Academia introdujeron esa categoría.

Otros nominados al Oscar también fueron galardonados. "The Red Turtle, de Studio Ghibli, ganó el premio a la mejor producción independiente de animación.

"Kubo and the Two Strings", de Laika, ganó a la mejor animación de personajes, diseño de producción y editorial.

Los Premios Annie son entregados por la International Animated Film Association a lo mejor de la animación en películas, programas de televisión y videojuegos.