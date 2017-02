Las colaboraciones sustentan éxito en la industria musical

El featuring o colaboración musical es una fórmula que ha cobrado relevancia en los últimos años en la industria discográfica, garantizándoles mayor posibilidad de éxito a los cantantes.

Precisamente, los Premios Soberano tuvieron que mirar hacia este tipo de grabaciones desde el pasado año, actualizándose con el renglón Mejor Colaboración del Año, en el cual resultaron ganadores Romeo Santos y Marc Anthony, con “Yo también”. En este apartado compitieron, además, Fernando Villalona y Marcos Yaroide (“Alcanzar el cielo”), Gabriel e Ilegales (“Como te sueño yo”), Sharlene Taulé y Mozart La Para (“Aquí nadie toca”), y Prince Royce junto a Anthony Santos( “Que cosas tiene el amor”). Tan solo fue una muestra de los más sonoros en el 2015.



Esto confirmó que los featurings han cobrado una fuerza relevante dentro y fuera de República Dominicana.



El género urbano, probablemente por ser uno de los que actualmente goza de mayor popularidad, ha reafirmado que en la unión entre exponentes, nuevos o conocidos, está la fuerza.



Mark B, en sus inicios, cosechó éxito con colaboraciones con Sensato, Mozart La Para, El mayor Clásico, Don Miguelo, El Alfa, Shadow Blow y Shellow Shaq, entre otros; así como su compañero en “Playa y arena”, el cantante tropical Gabriel, quien se unió primero a Mozart y luego a Ilegales para darse a conocer.



Durante el 2016 las colaboraciones no cesaron, y Don Miguelo no se quedó atrás convirtiéndose en el primero en grabar un remix o colaboración con El Nene La Amenaza (“Sin maquillaje”), uno de los temas más sonados del año. Tampoco se quedó fuera de las colaboraciones y de lo urbano el cantautor José Peña Suazo, al grabar “Me vacuné” con Bulín 47.



El Alfa, en el último año ha colaborado con Nicky Jam, Farruko, Arcángel, Mark B, Bad Bunny, Tempo, entre otros, con cuyas participaciones logró sobresalir con 12 temas en el 2016.



Con la popularidad del “trap music”, que probablemente por tratarse de temas de larga duración pone de manifiesto las colaboraciones, trajo de vuelta a la palestra al puertorriqueño Arcángel y a un grupo de nuevos exponentes, como son Bad Bunny, Ozuna, Anuel AA, Bryant Myers, Noriel, quienes en su boom ha arrastrado también a Tito El Bambino, Tempo, Baby Rasta, Ñengo Flow, y otros de los que hacía tiempo no se escuchaba nada.



Asimismo, Zion y Lennox reaparecieron en el 2016 de la mano de J Balvin, y con ellos trajeron a Don Omar, quien ya habla de un disco nuevo. Mientras que Nicky Jam, con sus colaboraciones y remixes revivió a la agrupación Reik y Ken-Y, además de una nueva versión de “De pies a cabeza”, de Maná.



Para terminar con el silencio musical en el que ambos estaban sumergidos, Shakira y Carlos Vives se montaron en “La bicicleta”, uno de los temas más sonados del 2016 a nivel mundial, y luego la colombiana presentó “Chantaje con Maluma”. Pero Shakira tiene en su haber una larga lista de colaboraciones exitosas que incluyen a Beyonce, Rihanna, Alejandro Sanz, Wyclef Jean, Pitbull, Gustavo Cerati, Carlos Santana y El Cata, entre otros.



Los colombianos J Balvin y Maluma, por ejemplo, lograron penetrar en la industria musical solos y a su corta trayectorias le han sumado éxitos que han entrado en la mayoría de las premiaciones. En el caso de J Balvin, el remix oficial de “Sorry” de Justin Bieber convirtió al artista de 31 años en el invitado sorpresa del canadiense en Los Ángeles. Sus colaboraciones con Pharrell, Fuego y Farruko también le han dado buenos resultados. Mientras que el autodenominado Pretty Boy, no solo popularizó el sencillo con Shakira, sino también con Thalía, quien tenía varios años sin pegar un tema, con Ricky Martin, Nicky Jam, Arcángel, sin Bandera y otros.



Uno que no se queda atrás con las tendencias para no perder vigencia es el autoproclamado “Jefe”, Daddy Yankee. Actualmente el boricua, de 40 años, tiene tres temas en la radio: “Despacito”, “Otra cosa” y “Rompe corazones”, en colaboraciones con Luis Fonsi, Natti Natasha y Ozuna, respectivamente, y el remix de “No quiere enamorarse”, de Ozuna y de “Shaky Shaky” con Nicky Jam y Plan B.



Mientras que en lo tropical, Ilegales recurrió a Shellow Shaq, Eddy Herrera se fue a Venezuela y grabó con Omar Enríquez, pero previo a esto popularizó “Tu boquita”, junto a Mozart. Miriam Cruz hizo lo mismo en la salsa con Chiquito Team Band (“Tu recuerdo”) y luego grabó con Fernando Villalona. El merenguero también colaboró con Olga Tañon.

De los bachateros, uno de los que lleva bien en alto la bandera de las colaboraciones con los urbanos ha sido Anthony Santos. Secreto, Mozart, Vakeró, Melymel, Don Miguelo y Tito el Bambino, han sido solo algunos de sus combinados musicales.



Otros buenos ejemplos de lo que está ocurriendo con los exponentes urbanos son Wisin y Yandel. Tras cuatro años de su segunda separación, anunciaron su regreso como dúo en, quizás, el mejor momento de sus carreras por separado. En los últimos cuatro años, Juan Luis Morera Luna o “El sobreviviente”, se mantuvo con “Adrenalina”, precisamente en colaboración (Ricky Martin y Jennifer López), “Duele el corazón” con Enrique Iglesias, y actualmente con “Vacaciones”; mientras que Yandel Veguilla Malavé Salazar o “La Leyenda Viviente, presentó el disco “Dangerous” y logró con “Encantadora” dos estatuillas en los pasados Grammy Latino. Actualmente suena con “Nunca me olvides”, y su colaboración con IAmChino, Pitbull y El Chacal, “Ay mi Dios”.



Sin embargo, No cabe duda de que “El dúo de la historia” ha cosechado lo mejor de su repertorio como agrupación, salvo excepciones como, de Yandel, “Te suelto el pelo”, “Mami yo quisiera quedarme”, “Dembow”; y “La gitana”, “Saoco”, “Tu cuerpo me llama” y “La Camella” de Wisin.



El featuring es un recurso para muchas figuras que no necesariamente necesitan de otros cantantes para llegar a un público, a diferencia de otros. Es el caso del bachatero Romeo. Desde la disolución de Aventura, Romeo ha escalado con cada sencillo que presenta sin dejar de lado a sus invitados. Usher, Tomatito, Mala Rodríguez, Anthony Santos, Luis Vargas Raulín Rodríguez, Mario Domm, Drake, Lil Wayne, Santana, Marc Anthony y Nicky Minaj, son los nombres que engalanan sus dos producciones como solista, Fórmula I y II.

Pegada

El tema de corte romántico “Andas en mi cabeza” mantuvo a Chino y Nacho con Daddy Yankee sonando todo el 2016.