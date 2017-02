Trump reafirma apoyo a la OTAN

07/02/2017 12:00 AM - AP

Florida. El presidente Donald Trump se comprometió el lunes a permitir el ingreso a Estados Unidos de aquellas personas “que deseen amar a nuestro país”, en declaraciones con las que buscó defender sus restricciones a la inmigración y a los refugiados. Durante su primera visita a la sede del Comando Central de Estados Unidos y ante líderes militares y soldados de la nación, Trump reafirmó su apoyo a la OTAN.



En su discurso hizo varias referencias a la seguridad nacional, mientras su Gobierno libra una batalla judicial desatada por su decreto con el que prohibió el ingreso a Estados Unidos de personas de siete países mayoritariamente musulmanes. No mencionó directamente el caso que maneja actualmente un tribunal federal de apelaciones después de que un tribunal inferior suspendió temporalmente la prohibición.



“Necesitamos programas fuertes” para que “las personas que nos quieren y deseen amar a nuestro país y que terminen amando a nuestro país se les permita entrar”, mientras que aquellos que “quieren destruirnos y destruir a nuestro país” se queden fuera, agregó Trump.



“La libertad, la seguridad y la justicia prevalecerán”, agregó Trump. “Derrotaremos al terrorismo radical islámico y no permitiremos que se arraigue en nuestro país. No lo vamos a permitir”.



En sus comentarios, Trump se refirió a varias otras alianzas y recalcó: “apoyamos firmemente a la OTAN”.



Trump se comunicó el domingo con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ambos “conversaron sobre cómo alentar a todos los aliados de la OTAN a que cumplan sus compromisos en gastos de defensa”, así como de la crisis en Ucrania y los desafíos de seguridad que afrontan los países del bloque militar, dijo la Casa Blanca en un comunicado. En alguna ocasión, Trump desacreditó la alianza militar y dijo que era “obsoleta”.

Viaje a Europa en agenda del presidente

La agenda de viajes al exterior del presidente Donald Trump empieza a cobrar forma y el destino inicial será Europa. El encuentro que canceló el presidente de México no ha sido reprogramado aún. El domingo habló con el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg y aceptó la invitación a asistir a una cumbre de la alianza en Bruselas.