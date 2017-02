Con matrícula de 220 mil estudiantes, UASD carece de financiamiento y nuevas tecnologías

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Freddy Ángel Castro, denunció que la casa de altos estudios carece de financiamiento económico y nuevas tecnologías para la educación superior por parte del gobierno central.

En ese orden, Ángel Castro también informó sobre el paro laboral de profesores quienes demandan un aumento salarial de un 40 por ciento, facilidades de tecnología y otros beneficios para el estudiantado que todavía no inicia el primer cuatrimestre correspondiente al año 2017.

Castro detalló que el campus universitario estatal posea una matrícula de 220 mil estudiantes con una nomina de 563 millones mensuales para cubrir las necesidades de 7, 500 servidores y 215 mil estudiantes hábiles y no compense su déficit en calidad educativa por ausencia de inversión.

El decano confesó que existe una institución pública de cinco mil estudiantes a la que el gobierno le otorga 550 millones de pesos mensuales lo que equivale a 90 mil pesos por estudiantes, situación que a su juicio es preocupante.

“Yo pienso que a la UASD se le ha agotado el modelo de gestión y decisión. Tenemos que volver a otro movimiento renovador para reinsertar la academia en la fortaleza de los méritos académicos de la institución y sus servidores”, animó el profesor de la carrera de derecho.

Sostuvo que en la renovación anual de la academia solo se ventila lo negativo, que falta evaluación de los procesos académicos en el desempeño de docencia, auditoria administrativa y que el estado dominicano no abandone la universidad

“Para un país desarrollarse debe tener los centros de pensamientos (Think Thank) y solo en la Fundación Global Ciencia y Desarrollo (FUNGLODE), así lo confirman los rankings internacionales; la UASD no lo es”, advirtió el académico.

Admitió que la situación que atraviesa la universidad del pueblo es una amenaza estratégica en el marco de la cuarta revolución industrial que comprende la nanotecnología, internet y biotecnología requiere de los talentos humanos que deben ser privilegiados en la academia.

“Igualmente, hay que discriminar a los estudiantes que tienen desde 18 hasta 25 años pululando en la UASD y haciendo otra cosa menos que estudiar.

El gobierno debe repensar la universidad y solicitarles 500 nuevos doctores articulados con universidades internacionales se formen en nuevas áreas especializadas del saber científico, de la robótica”.

Castro dijo que la UASD posee fortalezas como su aporte al Sistema Nacional de Salud, egresamos la matrícula más elevada de profesionales del político y jurídico. Puntualizó que son el basamento y sostén del sistema de justicia dominicano.

“Entiendo que hay una serie de procesos que nos han dejado detrás frente a la actualidad. Es el caso de la Biblioteca Don Pedro Mir construida en el mandato de Leonel Fernández y que hoy no está conectada a las redes globales porque las licencias están vencidas”, reveló.

Dijo que el gobierno puede cuantificar el monto de las licencias y realizar una transferencia de pago a modo que la universidad se articule a nivel de la macro biblioteca como gran potencial.

Respecto a la descentralización planteó que no se apertura más centros regionales a lo que difirió afirmando que no poseen los recursos económicos ni humanos. También tenemos que manejar los procesos de reinscripción y matriculación.

El profesor de derecho internacional dijo que la universidad es como la naturaleza que nace, crece, reproduce y muere, “en algún momento el estado intervendrá para hacer un reordenamiento modular como la Universidad de México que es la (UNAM)”, avanzó que sus actos deben ser pertinentes y viables.