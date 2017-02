Divulgarán acuerdo con Odebrecht

08/02/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, afirmó que los ciudadanos verán los resultados que esperan en la investigación local por los sobornos de 92 millones de dólares en el caso Odebrecht.

En tal sentido, Rodríguez manifestó que “como servidor público asumo el compromiso de garantizar que en el caso Odebrecht ni en ningún otro bajo mi responsabilidad habrá impunidad. Yo no vine a la PGR para encubrir delitos de nadie. Quien se confirme que ha sido beneficiado con sobornos va a recibir todo el peso de la ley, sin importar quien sea”.



El Procurador General informó, además, que inmediatamente sea validado por un juez, será divulgado completo el acuerdo suscrito la semana pasada con la constructora brasileña para recibir el resarcimiento por 184 millones de dólares a favor del país, aunque resaltó que gran parte de su contenido ha sido compartido con el público.



Puntualizó que el referido convenio no ha detenido la investigación abierta en el caso Odebrecht, la cual avanza sin pausa, enfatizando que le ha dado mayor fortaleza, pues garantiza obtener información puntual, que junto a la recabada por el Ministerio Público a través de diversas vías, permitirá identificar con el debido sustento probatorio a todos los sobornados y demás implicados, para someterlos a la Justicia y lograr que reciban sanciones ejemplares”.



El Procurador ha resaltado que la firma del acuerdo económico no detendrá las investigaciones. “Seguiremos trabajando sin descanso y hasta las últimas consecuencias para identificar a quienes aceptaron dádivas en perjuicio del Estado y toda la sociedad, caiga quien caiga. A esos fines, hemos garantizado el fortalecimiento de la investigación local a través de una cláusula de cooperación en el acuerdo, que obliga a Odebrecht a robustecer la potencial acusación del Ministerio Público”, dijo.

Procuraduría reanuda interrogatorios

El procurador Jean Alain Rodríguez y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero, reanudaron ayer la segunda fase de los interrogatorios sobre el caso Odebrecht. Durante varias horas, este martes fue interpelado Leonardo Guzmán, quien es yerno del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.