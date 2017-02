Alou: “Lo único que quiero es química”

Moisés Alou, el técnico, no el gerente general del equipo dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol de 2017, considera que esta escuadra es mejor a la de 2013, campeona invicta del evento mundialista. “Diría que este equipo es mejor”, expresó Alou. “Pero lo único que siempre he dicho, y se lo pido todos los días al Señor es que nos dé la química que tuvimos en el clásico pasado, lo único que quiero es química”. “Pero este equipo es igual o mejor al pasado.



Alou apuntó que siempre ha hecho énfasis en tener muchos jugadores de los que participen en la liga invernal dominicana, conscientes del rol que deben ocupar en el combinado.



Según, él eso le funcionó un mundo porque los peloteros de ese perfil que estuvieron en 2013 cumplieron su rol y nunca dañaron la química con peticiones de juego y otros temas. “No hacemos nada con tener seis estelares en el outfield y darle esa preocupación al dirigente Tony Peña”, dijo. “Tony quiere que todos jueguen, pero mientras menos jugadores tú tengas así será mejor para la química. En el equipo pasado tuvimos a Moisés Sierra, Eury Pérez, Ricardo Nanita que cumplieron su rol”.



Este último argumento, Alou lo utiliza para valorar la inclusión a última hora de Mel Rojas Jr., quien, según él, posee muchas bondades para estar en el equipo quisqueyano, incluidas su condición de ambidextro y su capacidad de cubrir bien los tres jardines. “Había más opciones, pero por el tiempo que tardamos ya no estaban disponibles”, indicó. “Había uno exigiendo tiempo de juego, y no queríamos poner a Tony en una situación incómoda”.



Fácil estructuración



Contrario a la edición de 2013, Alou considera que en esta ocasión se hizo algo más fácil conformar la selección debido al gran interés que mostraron los peloteros dominicanos.

Sin embargo, eso no quiere decir que en el camino no se presentaron dificultades. “Siempre hay dificultades de jugadores que no estaban disponibles, de jugadores que con el dolor de tu alma tuviste que dejar fuera por la sencilla razón de que había tanto talento”, afirmó. “Cuando se envió el roster de 50 jugadores a la asociación de peloteros ellos se encargaron de preguntar a los peloteros quién iba y quién no y solo dos dijeron que no estaban disponibles, pero también hubo el caso de dos lanzadores que dijeron que sí y después que no”.



Alou dijo que el caso más lamentable se dio con el infield Jean Segura, de los Marineros de Seattle, quien, a su juicio, se merecía estar en el equipo por ser un buen jugador y por mostrar un enorme interés en vestir la franela dominicana.



República Dominicana comenzará su participación en el Grupo C del Clásico Mundial el jueves 9 de marzo ante Canadá, luego, el sábado 11, jugará frente a Estados Unidos y el domingo 12 se medirá al combinado de Colombia. La sede será el Marlins Park de Miami.