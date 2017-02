La provincia Independencia es algo más que el lago Enriquillo

11/02/2017 12:00 AM - Juana Francisca Rodríguez

Cuando se habla de la provincia Independencia como destino turístico, una de las primeras imágenes que asaltan el pensamiento es el lago Enriquillo, pero no. La provincia tiene un enorme potencial natural para la actividad turística que le puede ofrecer al visitante dominicano y extranjero.

La provincia ofrece no solo sus recursos naturales, como ríos, lagos y montañas, sino también una enorme riqueza natural que se potencia con el compartimiento de la frontera dominicana con Haití y el intercambio frecuente entre dominicanos y haitianos, que se incrementa con el mercado binacional.



Diferentes especies de aves y de animales, balnearios, arte indígena y la historia misma forman parte de la riqueza de la provincia que tiene reservada para quienes se aventuran en lo profundo del Oeste de la parte dominicana de la isla.



A pesar de ser la provincia Independencia un lugar árido, sus visitantes pueden disfrutar de un clima variado y de balnearios que hacen posible que su estadía allí valga la pena.



Balneario La Zurza



El municipio de Duvergé tiene recursos naturales con un gran potencial turístico de la provincia Independencia, en el que logra atraer a cientos de dominicanos y turistas extranjeros.



Entre Duvergé y Jimaní se pueden visitar lugares como el balneario de La Zurza, a cuyas aguas azufradas le atribuyen propiedades medicinales, constituyendo un punto obligado para quienes visitan la zona y piensan en su salud.



Camino a Jimaní, el municipio cabecera, es recomendable detenerse para disfrutar un ambiente totalmente encantador, que muestra cómo la creación natural recrea la visión para que el visitante contemple parte del lago Enriquillo, en el que aves de diferentes especies posan en los palos secos que forman parte de una decoración natural del lago.



Al lago Enriquillo se le une como atractivo el lago Azuey o Zumatre, el cual nace en territorio haitiano y que en los últimos años ha ido expandiéndose al territorio dominicano al punto de que el paso terrestre por la frontera vive constantemente amenazado y sus aguas ya penetran tierra firme.



En Jimaní también se desarrolla semanalmente el mercado binacional, punto de intercambio entre los dos países, donde afloran expresiones culturales como el idioma, la música y la comida.



El parque central es un punto de encuentro del pueblo, caracterizado en el día por actividades propias del comercio, y en la noche lugar donde la población se da cita para disfrutar de un ambiente sano, entre música y alcohol.



Y no se puede dejar de mencionar la parroquia San José, ubicada frente al parque, cuya arquitectura llama la atención y su interior acoge el arte sacro, así como los bustos de Juan Pablo Duarte, tanto en el parque mismo como a la salida del municipio.



Balneario Boca de Cachón



Un punto que encanta al visitante es el balneario de Boca de Cachón, ubicado cerca del pueblo del mismo nombre, el cual debe ser rescatado, ya que sus aguas cristalinas y frías brindan al visitante la oportunidad de combatir el enorme calor de la zona.

El balneario está ubicado cerca del lago Enriquillo, luego de pasar el municipio de La Descubierta.



Lago Enriquillo



El Enriquillo es el lago de agua salada más grande del Caribe, y es el principal atractivo de la región Sur. Mide 265 kilómetros cuadrados, recorre, además, la provincia Bahoruco con los diferentes paisajes que se pueden disfrutar en un recorrido para conocerlo.



Durante el año, decenas de estudiantes y personas de otros lugares tienen planificado dentro de su ruta para conocer el país, el lago Enriquillo, y junto a él, pueden observar cómo las acogedoras iguanas salen al encuentro del visitante cuando llega a la Casa de la Cultura, un lugar para visualizar de cerca el Parque Nacional Lago Enriquillo.



Las iguanas parecen ser las dueñas del lugar, pues con sus pasos lentos y su salida al encuentro de las personas, hacen que el visitante quede encantado con su acogida. Solo basta con echarle algo de alimento para tenerlas todas a sus pies.



El lago contiene tres islas: la isla Cabritos en la que se encuentran, también, iguanas y otras especies de ambiente seco. Esta isla es la más grande y tiene una extensión de 19 kilómetros cuadrados (km2); luego están las islas Barbarita y La Islita.



El recorrido por el lago permite ver y disfrutar de una diversidad de flora y fauna como el flamenco y una diversidad de aves. Además de la iguana, también se pueden apreciar en el lago Enriquillo los cocodrilos americanos.



Un poco después de la Casa de la Cultura, se pueden observar las Caritas Indígenas, un lugar concurrido por los visitantes, obligatorio para conocer parte de la riqueza cultural y arqueológica de la provincia. Desde allí se puede obtener una visión más completa del lago. Las Caritas están ubicadas en la parte norte del lago.



Balneario Las Barías



Para seguir disfrutando del recorrido por toda la provincia Independencia, es necesario entrar y conocer el balneario Las Barías, ubicado en el municipio de La Descubierta. Este balneario acoge a varias personas que se detienen para darse un baño en las frescas aguas que destilan de las montañas.



El balneario tiene manantiales que llaman la atención de los visitantes.



Cerca del balneario se encuentra el parque central de ese municipio, muy acogido por sus lugareños, al igual que la parroquia San Juan Bautista.



Postrer Río es uno de los municipios más visitados por los turistas internos para disfrutar de la piscina y el río del Guayabal.



En esta lugar las personas disfrutan durante la tarde y los fines de semana de momentos de diversión y aventura. Su agua fresca prepara el ambiente cuando se llega a la piscina.

Creación de la provincia Independencia

Con una población de 50,833 habitantes, la provincia Independencia se encuentra en el oeste de país y hace frontera con Haití. Fue creada el 29 de diciembre del año 1948 con el nombre de provincia Jimaní, luego le fue cambiado el nombre por provincia Nueva Era el 28 de enero del 1949, y el 13 de mayo de ese mismo año se le cambió el nombre por el actual de provincia Independencia. La fundación de la provincia entró en vigencia en el año 1951. Antes de su creación esta provincia fronteriza pertenecía a la provincia Bahoruco. Independencia limita al Norte con Elías Piña y Bahoruco, al Sur con la provincia de Pedernales, al Este con la provincia Bahoruco, y al Oeste con la República de Haití. Los principales ríos que posee la provincia Independencia son el lago Enriquillo, San Bermesí, Las Damas y Guayabal. El nombre de la provincia recuerda la Independencia Nacional el 27 de febrero del año 1844.

Importancia en el comercio

La importancia que tiene la provincia Independencia en su comercio con la República de Haití es parte de la forma de subsistencia de la provincia y del vecino país; pero también su fuente de producción se basa en la siembra de plátano, café, la cría de ganado y otros productos que sirven para sustentarse. En el mercado binacional, que funciona prácticamente todos los días, pero que los días más fuertes son los lunes y los jueves, se puede observar una gran cantidad de personas abasteciéndose de diferentes productos básicos. Su espacio es muy limitado, situación que permite ver con frecuencia un conglomerado de personas, que van para arriba y para abajo con carretillas, para trasladar la mercancía. El movimiento constante entre dominicanos y haitianos forma parte del paisaje que se puede contemplar en todas las áreas que cubre el mercado binacional que une a las dos islas.