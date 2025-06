Efemérides del 18 de junio: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 18 de junio? El 18 de junio es el día 169 del año en el calendario gregoriano. Quedan 198 días para finalizar el año. A continuación te presentamos algunos eventos importantes que ocurrieron un día como hoy 18 de junio.





618: se corona al gobernador Li Yuan Gaozu de Tang, el nuevo emperador de China, iniciando tres siglos de la dinastía Tang.

1812: los Estados Unidos declaran la guerra con el fin de invadir los territorios canadienses pertenecientes al Imperio británico. Estos habían sido poblados a lo largo de cuarenta años por angloparlantes y mantenían numerosas relaciones culturales y comerciales con los Estados Unidos. Entre otras causas de la guerra están las restricciones al comercio impuestas por el Reino Unido a causa de la guerra que mantenía en Europa contra Francia, el reclutamiento forzado de marineros mercantes estadounidenses para servir en la Marina Real Británica y el apoyo británico a los pueblos indígenas de Norteamérica que se oponían a la expansión de Estados Unidos. Este conflicto se conoció como la guerra anglo-estadounidense de 1812.

1815: ocurre la Batalla de Waterloo en las proximidades de Waterloo, una población de la actual Bélgica situada a unos 20 kilómetros al sur de Bruselas, entre el ejército francés -comandado por el emperador Napoleón Bonaparte- contra las tropas británicas, holandesas y alemanas, dirigidas por el duque de Wellington, y el ejército prusiano del mariscal de campo Gebhard von Blücher. Tras la vuelta del emperador de su exilio en la isla de Elba, dando inicio al período conocido como los Cien Días, al reunirse la Séptima Coalición contra él, Napoleón decidió invadir los Países Bajos, lugar de reunión de las tropas de la nueva alianza. La batalla significó el final definitivo de las guerras napoleónicas. Además de la batalla, forman parte de la campaña de Waterloo todos los combates entablados desde los primeros encuentros entre las tropas francesas con los destacamentos prusianos el 15 de junio hasta la retirada final del ejército francés el día 18, como las batallas de Ligny, Quatre Bras y Wavre.

1900: en China, la emperatriz Dowager Longyu ordena matar a todos los extranjeros, incluidos a los diplomáticos y sus familias.

1901: nace la gran duquesa Anastasia Nikoláyevna Románova, la hija más joven del emperador Nicolás II, el último zar de la Rusia imperial, y de su esposa Alejandra Fiódorovna. Fue asesinada junto al resto de su familia el 17 de julio de 1918 por fuerzas de la policía secreta bolchevique.

1919: en Costa Rica se funda la Liga Deportiva Alajuelense, uno de los clubes deportivos más antiguos de Latinoamérica.

1928: en el Mar de Barents perece el explorador noruego Roald Amundsen, que se había unido a una expedición para rescatar a su rival, el explorador italiano Umberto Nobile, estrellado con el dirigible en el que volvía del polo norte y que se encontraba atrapado, con otros supervivientes, en un iceberg a la deriva por el Ártico. A las seis de la tarde de este día se recibe la última comunicación procedente del hidroavión en que viajaba Amundsen junto a varios pilotos franceses y poco después se encontró cerca de la costa de Tromsø un flotador del vehículo. La creencia fue que el hidroavión se estrelló en el mar de Barents, cerca de la isla Bjørnøya y que Amundsen falleció en el accidente. Las misiones de rescate por parte del Gobierno noruego finalizaron tres meses después, en septiembre, cuando se perdió toda esperanza de encontrar con vida al explorador. Su cuerpo nunca fue encontrado; por el contrario, Nobile sí fue hallado con vida.

1932: en Italia, son ejecutados los dos principales responsables del atentado contra Benito Mussolini.

1940: en Inglaterra, Winston Churchill realiza su conocido discurso llamado “Finest hour speech”, considerado por muchos historiadores, como uno de los mejores que se haya articulado en la lengua inglesa. Churchill, apenas seis semanas después de haber sido nombrado primer ministro del Reino Unido y de dirigir un Gobierno de coalición, tuvo que enfrentarse a uno de los momentos más difíciles que un líder haya tenido que encarar en la historia contemporánea. La amenaza de la invasión nazi desde la ocupada Francia era inminente, y Churchill estaba obligado a hacer un llamamiento al pueblo inglés para que participara en una inevitable confrontación de proporciones mundiales. El discurso, pronunciado en la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido, duró unos 36 minutos, y terminaba con una frase que no se ha olvidado desde entonces:

“Aprendamos a cumplir con nuestros deberes, y así soportarnos, que si el Imperio británico y su Mancomunidad duran mil años, los hombres del futuro dirán: «Esta fue su hora más gloriosa»”. Esas palabras supusieron el momento en el que Reino Unido decidió entrar en guerra con una Alemania que dominaba ya casi toda Europa.

1942: nace Paul McCartney, músico británico. McCartney ganó fama mundial por ser el bajista y cantante de la banda de rock The Beatles, reconocida como la más popular e influyente en la historia de la música popular; su asociación compositora con Lennon es una de las más célebres del siglo XX. Después de la separación de la banda, continuó su carrera musical en solitario. Ha sido reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, con 60 discos de oro y sobrepasando los 100 millones de álbumes y los 100 millones de sencillos vendidos tanto en su trabajo como solista como con The Beatles. Además, más de 2.000 artistas han versionado la canción Yesterday, -acreditada McCartney/Lennon- convirtiéndola así en una de las canciones con más versiones en la historia de la música popular.

1952: nace Isabella Rossellini, reconocida actriz y modelo italiana, participó en películas como Blue Velvet, Joy, Death Becomes Her, White Nights, Wild at Heart, entre muchas otras.

1965: en la Guerra del Vietnam, Estados Unidos utiliza bombarderos B-52 para atacar al Frente Nacional de Liberación de Vietnam.

1967: durante el Monterey Pop Festival, Jimi Hendrix quemó su guitarra en el escenario. Ya la hazaña había sido realizada unos meses antes durante un concierto en Londres, en esa ocasión la víctima fue una Fender Stratocaster de 1965, que resultó dañada en el cuello, y hace pocos años fue subastada por un millón de dólares. No cualquier guitarra sobrevive a las llamas de Hendrix. Esta segunda víctima no contaría con tanta suerte y ardió en el escenario no sin antes inmortalizarse en la memoria de todos los que estuvieron presentes en el Monterey Pop Festival.

1972: en el Aeropuerto de Heathrow mueren 118 personas en un accidente aéreo dos minutos después de haber despegado.

1981: en San Francisco (California), los profesionales médicos reconocen formalmente la epidemia del SIDA.

1983: la astronauta Sally Ride se convierte en la primera mujer americana en viajar al espacio, como especialista de la misión STS-7 en el trasbordador espacial Challenger lanzado hoy, 20 años después de haberlo hecho la soviética Valentina Tereshkova.

1986: nace Richard Madden, actor escocés, conocido por interpretar el papel de Robb Stark en la serie de HBO Game of Thrones.

1991: El sencillo (Everything I Do) I Do It for You es lanzado por Bryan Adams y se convierte en la «Canción Billboard del año, 1991».

2010: fallece a los 87 años en la isla de Lanzarote (España), el escritor, periodista y dramaturgo portugués, Premio Nobel de Literatura en 1998, José Saramago. Su primer acercamiento a la literatura fue en el año 1944, cuando comenzó a escribir su primera novela Tierra de pecado. Esta obra fue publicada en 1947, pero no tuvo mucho éxito. Poco tiempo después escribió una segunda novela, Claraboya, publicada póstumamente en el 2011. El autor ganó notoriedad en el año 1980 con Alzado del suelo, considerada su primera gran novela. Dos años después publica su segundo éxito, Memorial del convento. En 1991, su libro El Evangelio según Jesucristo es censurado por el Gobierno portugués. Este controvertido hecho lo lanza a la fama; sin embargo, el escritor se exilia en la isla de Lanzarote como modo de protesta.

2001: Se estrena Rápido y Furioso película dirigida por Rob Cohen y protagonizada por Paul Walker, Vin Diesel y Michelle Rodriguez.

2014: El rey Juan Carlos I de España abdica del trono español para dar paso a su hijo Felipe VI.

2018: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena al ejército estadounidense que establezca una sexta rama del ejército: una fuerza espacial.

2020: el número mundial de muertes por COVID-19 supera las 450.000 (451.118) con 8.421.357 casos conocidos según cifras de Johns Hopkins.

2022: La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se disculpa con Sacheen Littlefeather por el trato que recibió cuando rechazó un Oscar en nombre del actor Marlon Brando en 1973.

2023: Titan, un barco sumergible operado por OceanGate Expeditions que exploraba los restos del RMS Titanic, implosiona en el Océano Atlántico Norte y mata a sus 5 ocupantes.

2024: El Senado de Tailandia votó para aprobar el proyecto de ley de enmienda del Código Civil y Comercial, también conocido como Proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario. Esto convierte a Tailandia en el primer país de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas) en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.