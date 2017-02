Falleció Al Jarreau, cantante de jazz estadounidense

LOS ANGELES (AP) — Al Jarreau, conocido cantante de jazz estadounidense, falleció en un hospital de Los Angeles pocos días después de anunciar que ya no haría más giras debido a fatiga, informaron fuentes allegadas. Tenía 76 años de edad.

Según su sitio web y su cuenta de Twitter, falleció la madrugada del domingo.

Jarreau fue hospitalizado a comienzos de semana e inicialmente se había informado que estaba mejorando.

Jarreau, nacido en Wisconsin, tuvo una carrera musical de 50 años que le trajo siete Grammys. Fue mejor conocido por "We're in This Love Together" (1981) y participó el álbum caritativo para aliviar la hambruna en Africa "We Are the World" (1985). También cantó en el tema musical de la serie televisiva "Moonlighting".

Es uno de pocos artistas que ha ganado Grammys en tres disciplinas: jazz, pop y R&B.

A Jarreau le sobreviven su esposa Susan y su hijo Ryan.