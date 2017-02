Pirón: “No es fácil ser madre, estudiante y atleta a la vez”

A lo largo de su carrera, Beatriz Pirón ha abarcado en su vida tres facetas a la misma vez: madre, estudiante universitaria y atleta. A cada una le ha dedicado el tiempo que requiere, ya que siempre ha tenido como meta ser alguien importante en la sociedad dominicana.



Pirón es madre de dos niños, una de seis años (Yamilka), y otro de dos (Berlin). Asimismo, pertenece a la selección de mayores de levantamiento de pesas, y estudia en la universidad APEC la carrera de Contabilidad, de la que ya lleva cuatro cuatrimestres cursados. A estas tres cualidades se le agrega que es miembro de la Policía Nacional en su calidad de raso.



“No es fácil ser madre, estudiante, y atleta a la misma vez”, apunta Pirón. “Llevo la universidad con los entrenamientos. Hasta delgada me he puesto, pero con la felicidad de que estoy haciendo las cosas de manera correcta. Estar enfocada en la universidad y en los entrenamientos son dos cosas que hay que dedicarles mucho tiempo”, agrega la atleta, quien nació el 27 de febrero de 1995.



Expresa sentirse satisfecha por los logros que ha alcanzado en ambas funciones, de las que espera seguir acumulando importantes lauros, como hasta el momento lo ha venido realizando, entre ellos, finalizar cuarta en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la categoría de los 48 kilogramos de las competencias de levantamiento de pesas.



“De 8 a 10 de la mañana estoy en la universidad APEC, de ahí me dirijo al Pabellón de Pesas donde entreno hasta el mediodía. Luego tomo un receso y regreso a la universidad a las cinco de la tarde. Gracias le doy a Dios cada día más porque todo está transcurriendo al pie de la letra”, sostiene Beatriz, quien fue ingresada en la Policía Nacional con “cédula de menor”, para competir en los Juegos Militares de 2012.



Pirón proviene de una ciudad en la que el deporte resalta por encima de muchas cosas. La casa de los peloteros dominicanos, como muchos apodan a San Pedro de Macorís, también cuenta con una legión de pesistas que incluyen a Pirón, así como a la única mujer con más participaciones en Juegos Olímpicos, con un total de tres, Yudelkis Contreras.



Faceta de madre



Pirón relata que es los fines de semana cuando viaja a San Pedro para estar junto a Yamilka y Berlin, sus dos principales razones de ser en la vida.



“Para estar con la familia tengo que esperar obligatoriamente los fines de semana. Esos dos días los tomo para estar con mis hijos, mis dos bendiciones, al igual que junto a mi madre y todo el resto de la familia”, indica la pequeña atleta de cuatro pies y 11 pulgadas, y quien tiene una relación con el también pesista Juan Peña. Dice que tiene el cielo como límite y ya cuenta en su prontuario con dos participaciones en Juegos Olímpicos. En Londres 2012 fue séptima en los 48 kilogramos y en Río quedó a solo un kilogramo de la ansiada medalla. En 2011, ganó la medalla de bronce en el Mundial Juvenil celebrado en Lima, Perú. Logró un oro y una plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, y bronce en los Panamericanos Toronto 2015.



La actuación de Pirón fue la segunda mejor para el país en los pasados Juegos Olímpicos, solo detrás del bronce logrado por Luisito Pie en el taekwondo. “Mi familia es lo más importante que tengo en mi vida. Es mi todo. No pierdo ningún momento para saber de ellos, en especial de mis dos hijos. Por ellos es que lucho sin detenerme un segundo. Espero que Papa Dios me siga bendiciendo para ver su desarrollo a plenitud”, expresó.