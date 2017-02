Aumentarán el salario de los maestros

Luego de un encuentro que se prolongó por más tres horas, el ministro de Educación y la dirigencia de la Asociación Dominicana de Profesores llegaron a un acuerdo que incluye un aumento al salario base de más de 95 mil maestros dominicanos.



El porcentaje del aumento se dará a conocer a partir de mañana, cuando se efectuará otro encuentro para conocer la disponibilidad de recursos.



Durante una reunión celebrada en el Ministerio de Educación (Minerd), las partes también acordaron resolver la situación de unos 173 casos de maestros jubilados y pensionados, quienes no recibieron el reajuste autorizado mediante el decreto del presidente Danilo Medina en el 2013.



En una rueda de prensa el ministro de Educación, Andrés Navarro, y el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, dieron a conocer la creación de una comisión conjunta denominada “Dignidad Magisterial” para evaluar los temas que contiene el pliego de demanda de los educadores. La comisión establecerá los términos del acuerdo, no solo sobre los asuntos salariales, sino de otros temas que procuran la calidad de vida de los docentes.



Con el acuerdo quedó sin efecto la paralización de docencia que el gremio de los profesores tenía programada.



La reunión inició a las 2:15 de la tarde y terminó a las 4:45 de la tarde. Participaron los 21 miembros del Comité Ejecutivo de la ADP junto a los viceministros, el director de Gabinete y otros altos funcionarios del Minerd.



Hidalgo agregó que los gremialistas confían en que mañana recibirán una propuesta atractiva por parte del ministro Andrés Navarro.



El acuerdo



Tanto Navarro como Hidalgo explicaron que el acuerdo definitivo entre las partes estaría listo en los próximos días, luego de definir diferentes puntos.



Navarro resaltó que para el aumento al salario base de los maestros se utilizarán los fondos que estaban destinados en este 2017 para la evaluación al desempeño 2017 de los docentes.



Comunicó que la evaluación de desempeño docente se realizará este año para contar con el diagnóstico de las necesidades de formación y reforzamiento de los maestros, pero los fondos para la aplicación de los incentivos estarán disponibles a partir del 2018.



“Con las condiciones financieras presupuestarias del Minerd en este año 2017 estaba prevista la aplicación de incentivos a partir de una evaluación docente por desempeño que se hace urgente aplicar. Lo que hemos acordado es que el monto que estaba disponible para aplicarse en el último cuatrimestre de este año para los incentivos docentes sea tomado para un aumento salarial, sin afectar la estabilidad financiera del sistema”, precisó Navarro.



El funcionario aseguró que el acuerdo de aumento salarial no afectará el

desenvolvimiento financiero de la institución, porque de lo que se trata es de la movilización de recursos de un concepto para otro”. Garantizó que los demás programas, como son la formación de los maestros, extensión de la jornada escolar extendida, con la República Digital, la construcción de aulas no serán afectados por este acuerdo.



Sostuvo que el acuerdo será de manera integral, abordando todas las aristas y problemáticas del sistema para trabajar en conjunto. “Igualmente acordamos desarrollar el proceso de evaluación docente por desempeño, lo que tendrá un efecto positivo, ya que a partir de ahí se dispondrá de un diagnóstico de las necesidades, identificar las debilidades, especialmente en los procesos de enseñanza, y nos permitirá fortalecer la preparación en metodologías y conceptos de nuestros maestros, aspectos clave para mejorar la calidad educativa”.



Los términos del convenio también abarcan otros tópicos de la educación dominicana, como son la educación de adultos y el segundo ciclo de secundaria, debido a que la pretensión del presidente Danilo Medina es convertir los liceos en politécnicos para generar bachilleres con competencias que puedan insertarse de inmediato en el sector laboral”. También se acordó seguir profundizando las mejoras que se están realizando en el Seguro Médico de los Maestros (Semma).



Mesas de trabajo



Se incorporaron dos mesas de trabajo a las cuatro existentes. Abordarán todo el sistema de carrera docente, la reforma al sistema de seguridad social en el magisterio; las modalidades especiales de la enseñanza como la educación de adultos los fines de semana, así como los llamados TV Centros, entre otras áreas”.

Directivos de ADP están satisfechos con acuerdo

La semana pasada, centenares de maestros marcharon desde el Teatro Nacional, en la avenida Máximo Gómez, hasta el Ministerio de Educación, en demanda de un 25% de aumento salarial.



La manifestación de los profesores se concentró en la explanada frontal del Minerd, para exigir a las autoridades del Gobierno mejores condiciones de trabajo, entre otros.

En esa ocasión, el presidente de la ADP dijo que esa entidad acepta el llamado a diálogo que le hiciera el ministro Andrés Navarro.



Ayer, Hidalgo expresó su satisfacción con el incremento salarial acordado. Agregó que dependerá del monto con que se contaba para los incentivos de desempeño docente, “de suerte que si son 10 pesos, 10 pesos será el aumento, pero también si son 100 pesos, 100 pesos será el aumento”.