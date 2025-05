ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.– El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), Antonio Marte, calificó como “abusivos” los recientes aumentos en las tarifas de los peajes, especialmente el de Villa Altagracia, señalando que estas alzas afectan severamente tanto a los choferes del transporte público como a los trabajadores que dependen de este medio para llegar a sus empleos.

Marte afirmó que el clamor por acciones en contra del aumento no proviene solo del sector transporte, sino también de la sociedad civil en general, incluyendo iglesias, partidos políticos y organizaciones comunitarias.

“Fue el pueblo que dijo: si este paro no lo hacen ustedes los transportistas, lo hacemos nosotros”, aseguró durante sus declaraciones ofrecidas al programa radial El Sol de la Mañana.

El dirigente explicó que un carro de concho que realiza múltiples viajes al día puede pagar hasta 800 pesos diarios en peajes, mientras que una guagua con capacidad para 30 pasajeros llega a pagar 1,260 pesos diarios, una carga que consideró insostenible.

“Ningún carro, minibús ni autobús puede pagar eso. Un peaje doble a 100 pesos no lo aguanta nadie”, insistió.

Propuestas concretas

Marte recordó que en 2012 propuso al entonces presidente Danilo Medina una medida alternativa, la cual se convirtió en la Ley 253-12, que impuso un recargo de dos pesos por cada galón de combustible destinado, entre otros fines, a subsidiar el transporte público, reparar las vías y renovar la flota vehicular. Sin embargo, lamentó que dicha ley no se haya implementado de forma efectiva.

“Desde 2012 esa ley ha generado mucho dinero, pero no se ha ejecutado como se debía. Aquí las leyes se aprueban hoy y mañana no se aplican, si el Estado no quiere”, expresó.

Como parte de las soluciones inmediatas, propuso revisar y actualizar el bono-hogar otorgado a los choferes, ya que muchos beneficiarios actuales no están activos en el transporte, mientras que otros que sí operan vehículos públicos no reciben el beneficio.

Además, sugirió habilitar una línea de crédito o subsidio directo en las tarjetas de los choferes para cubrir el costo del peaje, evitando que este gasto afecte su ingreso diario y se traduzca en aumentos en el precio del pasaje para los usuarios.

“La solución está ahí. Solo hay que poner voluntad y aplicar medidas justas que permitan al chofer trabajar sin que el costo del peaje se lo coma todo”, concluyó Marte.