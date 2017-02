Aspirantes a profesores denuncian que Educación manipuló concurso

La Unidad Nacional de Postulantes de Pedagogía ante el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) denunció este martes que fueron estafados, burlados y desprestigiados por ese organismo.

Consideraron que esa institución manipuló la plataforma que utiliza en los concursos de oposición docente, para impedir que un gran número de licenciados aprobara la prueba para ser profesores.

Indicaron que esa plataforma que utiliza el Minerd es “Negadora a toda costa de las nuevas tecnologías y contraria a la visión de forjar educadores para una época moderna, que tanto hacen falta en las escuelas del país”.

Este grupo de profesionales que participaron en los concursos de oposición en las 32 provincias del país, expresaron que la plataforma del Minerd para evaluar a los aspirantes a docentes, representa un contrasentido en medio de una era donde se ha dado inicio al esplendor de la Educación Dominicana, con la inversión por primera vez de 4% del presupuesto nacional en educación y ante un país sembrado de planteles escolares como nunca antes.

Manifestaron que la plataforma del Minerd empaña la visión del Gobierno en materia de educación, en momentos en que el presidente Danilo Medina ha impulsado un enfoque revolucionario del sector educativo con el desarrollo de las tandas extendidas unida también a un proyecto de nación con el que se pretende acabar con el analfabetismo mediante el plan denominado Quisqueya Aprende Contigo.

Solicitaron al ministro de Educación, Andrés Navarro, no aceptar los resultados que ante todos los postulantes (en sentido general) y los de Media (en sentido particular) porque entienden que ha emanado de lo califican como una falsa de plataforma, donde indicaron se evidenció la manipulación (intencional o no) para impedir a los postulantes de Media cumplir con honor con su misión de optar por un puesto en la cartera docente.

Los postulantes de pedagogía además solicitaron una reunión con Navarro para buscar juntos una solución al insulto del que fueron víctimas por dicha plataforma. Dieron un compás de espera de 15 días para que el Ministro de educación se reúna con ellos, y advirtieron que de lo contrario realizarán protestas para hacer valer sus derechos.

En tal sentido los integrantes de la Unidad Nacional de Postulantes de Pedagogía propusieron lo siguiente:

1. Exonerar del segundo examen a todos los postulantes, pues, de los cinco exámenes aplicados en las dos etapas, aprobamos cuatro, en el quinto examen falló la plataforma.

2. Consensuar con nosotros un calendario de nombramientos, según la capacidad financiera de la cartera; y aplicar a los mismos un programa de entrenamiento durante cinco meses.

3. Revisión y sustitución de la plataforma del Concurso por un plan de Evaluación práctico, sencillo, transparente y ético, preferiblemente de prueba directa en el aula con teoría y práctica.

4. Establecer un mecanismo de evaluación transparente, en donde el postulante pueda observar al instante el resultado de su desempeño, ver dónde falló o dónde falla el sistema.

5. Instalar en cada Regional del MINERD tres días antes del Concurso, una instancia profesional con representación de los postulantes, donde estos puedan hacer reclamos, pedir revisión y hasta proponer la anulación del mismo si resultara fallido.

6. Que cuatro meses antes del Concurso, el MINERD baje una guía de estudio y establezca la bibliografía para consulta. Pregunta que no salga de la guía, pregunta nula.

7. Que en vez de cinco exámenes en dos etapas, se aplique un solo examen o evaluación. Que los puntos se cuantifiquen al final de la prueba, incluyendo los 15 puntos del Perfil del Docente y los 5 puntos de la entrevista, tal lo establece el Reglamento que sirve de base legal al Concurso. De manera que, postulante que acumula 70 puntos, postulante que pasa la evaluación.

8. Con todo el aprecio y la distinción que nos merece el señor ministro Andrés Navarro, anunciamos al país un compás de espera, no mayor a 15 días laborables para que nos sentemos a dialogar, de no convocar al diálogo, de no valorarse la vía del diálogo, pues, nos reservamos el derecho a tomar el camino de la lucha y resistencia.

Para que haya paz en las escuelas, hay que devolver la paz a nuestros hogares.