Víctor sube al puesto 93 del ranking mundial

Víctor Estrella ganó por tercera ocasión seguida el torneo ATP 250 de Quito y con ello también se llevó un botín de 85,945 mil dólares, unos 4 millones 39 mil 415 pesos dominicanos. Lo que mucha gente no sabe es que Estrella, con suerte, se quedará con la mitad de ese dinero, si se toma en cuenta que sus débitos comienzan con una retención impositiva de 25%.



A parte de eso, hay otros compromisos que el propio jugador tiene que cubrir, especialmente ahora cuando no cuenta con el respaldo de los patrocinadores que solía tener. “La gente cree que en Dominicana se me estaba dando todo y no es así. El único patrocinador que tengo ahora es el Aeropuerto del Cibao, ellos han estado conmigo desde hace dos años”, afirmó Estrella durante una entrevista en el programa Mañana Deportiva de CDN Radio. “No tengo los patrocinios de años anteriores, que dicho sea de paso, le doy gracias porque conté con Punta Cana, el Ministerio de Turismo y Banreservas, pero desde el 2016 estoy sin otros patrocinios”. El tenista de 36 años explicó que de esa bolsa tiene que cubrir los gastos de equipos, de trabajo y el pago de porcentajes. Ahí está incluido el dinero de su entrenador y de su preparador físico.



Aún así, Estrella dice que está enamorado de su carrera y que hazañas como la de Ecuador no hacen más que motivarlo a seguir el camino. “Gracias a Dios, a mi edad, implantar un récord así, estar entre los 10 jugadores en ganar tres veces un torneo consecutivo es una bendición, más viniendo de República Dominicana”, expresó el santiagués. “Hay otro récord que me lo mandaron ayer, que lo escribió la ATP: soy el único jugador en ganar todas las veces que se ha celebrado un torneo. El único que ha ganado este torneo porque lo han hecho tres veces y las tres veces he ganado yo”.



Estrella habló camino al aeropuerto de la capital ecuatoriana, donde tomó un avión con destino a Buenos Aires, ciudad en la que se lleva a cabo el Abierto de Argentina. Allí jugará en la tarde de hoy contra el brasileño Thiago Monteiro. Tras ese torneo viajará a Brasil donde tiene previsto participar en el torneo ATP 500 de Río de Janeiro y luego accionará en el torneo ATP 250 de Sao Paulo. “Fue una gran semana”, dijo. “Espero que las próximas semanas terminen así, porque gracias a Dios pude defender el título y entrar de nuevo al Top 100. Fue impresionante”.



Es que tras su triunfo en Quito, Ecuador, Estrella subió 63 puestos en el ranking mundial de la ATP y ahora se ubicó en el lugar 93. La primera raqueta dominicana amentó mucho el 5-0 que Chile le dio a República Dominica durante la Copa Davis, evento del que se ausentó para prepararse de cara al torneo que recién acaba de conquistar. El fácil triunfo chileno parece haber sorprendido al criollo, quien aún no ha hablado con ninguno de sus compañeros de selección con respecto al tema. “No pensé que iba a ser así tan fácil, pensé que la serie iba a ser más pareja”, apuntó. “Sabía que si no iba a estar se iba complicar más la cosa. Esperaba que podíamos perder o ganar, pero no tan fácil así como 5-0”.