JR Peralta destaca salud de economía dominicana es ideal para la inversión

El ministro Administrativo de la Presidencia destacó el vigor y salud de la economía dominicana. José Ramón Peralta dijo que es ideal para las inversiones.



Se expresó en esos términos al hablar con los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional.



Le preguntaron su parecer sobre el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la economía dominicana.



El FMI destaca solidez de la economía dominicana

“El FMI lo que destaca es la solidez de la economía dominicana. Lo robusto de la economía dominicana y la continuidad en el crecimiento de la economía dominicana”, puntualizó.



Resaltó que esa solidez sobresale en el entorno que vive Latinoamérica.

“Y cuando ven eso nos dicen de qué debemos cuidarnos. Entonces debemos de cuidarnos de mantener la consolidación fiscal. Y entonces sugieren ciertos ajustes que hay que evaluar”.



Lo más importante es la salud de la economía

Indicó que lo más importante a destacar es la salud de la economía.

Dijo que esa salud en la economía no solo la ha expresado el FMI. También las agencias calificadoras han ido mejorando la calificación riesgo-país.

Explicó que nuestro país es ideal para las inversiones.



Momento ideal, la incertidumbre es externa

“Nuestro país está en un momento ideal para las inversiones. Y por supuesto, tenemos que tomar en cuenta la incertidumbre de la que se habla”. Aclaró que el FMI se refiere a incertidumbre internacional no nacional.



“Hay gente que ha creído aquí que se habla de incertidumbre interna. No, se habla de incertidumbre internacional”.



Dijo que es cierto que hay que mantenerse monitoreando las situaciones como los precios del petróleo. Hay que monitorear cómo se comportan en el mundo las tasas de interés.



“Y de eso es que ellos dicen debemos de cuidarnos, estas son amenazas que hay en el mundo”.



En RD se ha logrado consolidar el equilibrio

Expuso que en el país se ha logrado consolidar el equilibrio, para mantener el crecimiento en un entorno adverso. Este crecimiento ha permitido estabilidad económica y aumento de las inversiones.



480 mil empleos, 950 mil personas sacadas de la pobreza

Indicó que esto se refleja en que en cuatro años se crearon 480 mil empleos. Dijo que fue el país que redujo en 11% la pobreza, la mayor reducción producida en el área.



Lo que significó, sacar de la pobreza a más de 950 mil dominicanos de la pobreza.



De igual forma la estabilidad económica logró que se otorgaran más créditos con las Visitas Sorpresa.



Asimismo, esta estabilidad permitió construir más aulas. Con Banca Solidaria se favoreció a más de 300 mil dominicanos con préstamos de palabras. Este programa ha permitido mejorar la vida de la gente.



Abogó por la eficiencia en el cobro de los impuestos. Indicó que ya se han producido resultados y en el último cuatrimestre la DGI cobró sobre el 15%.



En caso Odebrecht el Gobierno hace lo que tiene que hacer

José Ramón Peralta garantizó que en los casos que se investigan el Gobierno hará lo que tiene que hacer. Sobre Odebrecht manifestó que se debe esperar a que las investigaciones terminen.



Explicó que se deben instrumentar bien los expedientes y que los culpables deberán pagar en la justicia.



“Dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo”

Refirió que se espera que en las diligencias que realiza el procurador general en Brasil, reciba todos los nombres. Dijo que una vez se conozcan los nombres de los implicados “aquí el que haya hecho alguna cosa tiene que pagar”.



Precisó que se ha avanzado en las investigaciones. Sostuvo que el proceso se ha llevado a cabo con funcionarios y exfuncionarios.

“Pero esta es una labor de todos, no solo del Gobierno, la ciudadanía tiene que estar atenta”.



Ley de Partidos

De igual forma pidió a los partidos políticos hacer un gran esfuerzo para aprobar la Ley de Partidos. Expresó que así lo ha deseado el presidente Danilo Medina.



Con tal pieza se terminará el clientelismo y otras prácticas.