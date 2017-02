Beltré, en duda para el Clásico por lesión

El antesalista dominicano Adrián Beltré se reportó al campamento de entrenamientos de los Vigilantes de Texas con una lesión que lo frenaría entre dos y tres semanas. Esta molestia, un tirón en la pantorilla izquierda, lo sacaría al menos de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol de marzo, informaron ayer el pelotero y el equipo.



Beltré, quien está programado para jugar en la tercera base con el equipo de la República Dominicana, dijo que sufrió la lesión durante un entrenamiento en su casa. Una resonancia magnética reveló un tirón grado 1 en la pantorrilla izquierda. Los Vigilantes dijeron que esperan que Beltré se pierda entre dos y tres semanas.



El Clásico Mundial de Béisbol está programado para jugarse del 6 al 22 de marzo. República Dominicana enfrentará, en el Grupo C, a Canadá, Estados Unidos y Colombia en el Marlins Park de la ciudad de Miami, del 9 al 13, en la primera ronda.



De avanzar, el actual campeón mundial de béisbol, comenzaría la segunda ronda en San Diego el día 14. “No estoy al 100 por ciento, pero no estoy diciendo que voy o que no voy en este momento”, dijo Beltré a los periodistas en el complejo de los Vigilantes de Texas en Surprise. “Intentaré estar listo para la primera ronda, pero hay mucho en juego aquí con nuestra temporada, quiero jugar para mi país, pero tampoco quiero ser egoísta. Mi principal preocupación es estar listo para la temporada”, dijo Beltré.



Beltré, quien cumplirá 38 años en abril, se prepara para su vigésima temporada en las Grandes Ligas. El cinco veces Guante de Oro batea .286 con 445 jonrones y está a 48 hits de los tres mil.



“Supongo que esto es como cualquier otro entrenamiento de primavera para mí”, dijo Beltré, quien ha batallado con lesiones en sus piernas para jugar al menos 143 partidos en seis de las últimas siete temporadas.

Adrián González, con molestias en un codo

El primera base de los Dodgers, Adrián González, sufre de tendinitis en el codo derecho y no podrá hacer swing durante dos semanas, anunció ayer el mismo “Titán”. González dijo que la lesión no se considera seria, pero sí pone en duda su participación con México en el Clásico Mundial. Su hermano, el ex grandes ligas Edgar González, será el dirigente de la selección mexicana.