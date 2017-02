Kinito es elegido “Rey del Desfile Nacional del Carnaval”

La gestora cultural Eugenia del Carmen Torres (Pequita) y el merenguero Kinito Méndez serán coronados hoy como Rey y Reina del Desfile Nacional del Carnaval, en la Plaza España de la ciudad Colonial, a partir de las 8:00 p.m., con el apoyo del Ministerio de Cultura.

La elección fue anunciada en rueda de prensa por el Ministerio de Cultura, decisión que tanto Pequita como Kinito han recibido con beneplácito y han agradecido al ministro Pedro Vergés y a la Comisión Nacional de Carnaval.



Ambos encabezarán el 5 de marzo el magno recorrido carnavalesco que tendrá de escenario la avenida George Washington, en el que desfilan las comparsas más destacadas de los carnavales que se realizan en las provincias y el Distrito Nacional.



Kinito Méndez manifestó que es un honor que le hayan tomado en cuenta, al entender que su música tiene que ver con la cultura dominicana.



“Yo he ligado mucho la música cultural en los campos con el merengue, entonces eso da mucho carnaval. Verme tantos años trabajando esa música y ahora ser el Rey del Carnaval es un honor para mí. Estoy feliz y esperando que me coronen ya”, expresó el reconocido merenguero. Méndez, oriundo de la provincia de Azua, y uno de los más arraigados exponentes del merengue, explicó que su principal aporte a este ritmo ha sido fusionar la música de atabales, que es el alma de las noches de velas en los campos, con el merengue, “algo que nunca se había hecho” agregó.



“Yo me crié en el Sur, en ese ambiente de ver los paleros y las mujeres cantando salve, y dije: alguna vez voy a ligar esa música con el merengue. En cuanto a la cultura, ese ha sido mi principal aporte. En cada expresión no esconde su pasión por la alegría del carnaval.

“Para mí, carnaval es alegría, la manifestación de un pueblo, donde cada quien demuestra su creatividad. Creo que esos son momentos muy especiales de un pueblo”, puntualizó.



De su lado, la reina, Torres de Sánchez “Pequita”,considerada la dama del folclor en su comunidad, el municipio de Cotuí, confesó estar muy emocionada por la escogencia.