Mellizas siguen desaparecidas

Continúan desaparecidas las mellizas Margarita y Altagracia Aquino, de 56 años, quienes se habían mudado recientemente a la urbanización Lucerna de Santo Domingo Este. La versión de los vecinos es que hace una semana las damas salieron de su casa, ubicada en la manzana B número 8, sin dar indicios hacia dónde se dirigían. Cuentan que las mellizas Aquino se mudaron a esta urbanización hace dos meses y que no socializaban en el vecindario.



“Realmente, esas señoras tienen como dos meses que se mudaron ahí y yo no les he visto las caras. Yo les llegué a tocar la puerta dos veces para ponerme a la orden, pero ellas nunca salieron”, dijo Dorila Cuevas, vecina más cercana.



La casa está en orden



La situación de incertidumbre mantiene desesperados a los familiares, cuenta la periodista Rixie Uribe, sobrina de las desaparecidas, quien pidió ayuda para localizarlas.

Y es que ante el aviso de vecinos que notaron la ausencia de las mellizas, los familiares forzaron la puerta de la vivienda donde residen para ver si estaban adentro, pero no había nadie.



“Todo estaba en orden, aunque algunas cajas y paquetes sin arreglar”, comunicó la pariente. Las mellizas vivieron por más de 10 años en Los Jardines del Ozama.“Tienen 56 años juntas, siempre han vivido solas, porque nunca se casaron, no tienen hijos. Ellas vivían cerca de sus hermanas siempre, pero de repente se mudaron lejos de nosotros el año pasado”, agrega. Al preguntárseles sobre la personalidad de cada una, solo refirió “ellas son de poco hablar y relacionarse con los demás, pero no son conflictivas”.



Ruth Mejía, residente en la Urbanización Lucerna, tampoco ha tratado a las mellizas, quienes, según dijo, las pocas veces que salían de la casa lo hacían en taxi.

Ambas trabajaban como docentes

Las mellizas desaparecidas desde hace 8 días están pensionadas por el Ministerio de Educación. Ambas han trabajado como docentes desde la edad de 15 años. Margarita es psicóloga y Altagracia se desempeñaba como orientadora. Cualquier información que pueda dar con su paradero, favor llamar a los siguientes números : 809- 388-5312/ 809-388-5562 y 809-350-6284.