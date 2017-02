Navarro se compromete a impulsar las investigaciones en educación

El ministro de Educación, Andrés Navarro, se comprometió a impulsar los trabajos que realiza el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), para actuar sobre la base de evidencias y no de especulaciones, en la identificación y transformación de los problemas del sistema educativo.

Navarro expuso que la capacidad de lograr que los resultados de las investigaciones sean realmente insumos eficientes para la toma de decisiones oportunas es uno de los grandes retos que tiene el MINERD. “Como funcionario público, para mí es determinante poder actuar sobre la base de evidencias, no de presunciones, supuestos y prejuicios”, explicó Navarro al encabezar una reunión de trabajo con el director y demás funcionarios del IDEICE, para conocer en detalles la labor que realizan.

Precisó que el sector tiene muchas aristas que estudiar y valoró la importancia de la investigación que va abocada a generar líneas bases, porque permiten saber cuál es el punto de partida de las políticas públicas destinadas a la educación, para ir midiendo el desarrollo de las mismas, de acuerdo a una nota de prensa.

Expuso que hay otro tipo de investigaciones que son claves, pero que se desdeñan comúnmente en el ejercicio de las políticas públicas, que son aquellas que tienen un carácter diacrónico y que permiten ir estudiando los procesos. “Esto comúnmente no se hace; comúnmente hacemos investigaciones más sincrónicas que reflejan, simple y llanamente, cortes de un momento dado, pero que nos dejan un bache en el entendimiento de la política pública y en materia de educación es determinante el proceso, no solamente una evaluación que me da razón de un momento dado del aprendizaje de los estudiantes”.

El ministro de Educación se comprometió a brindar más apoyo a este instituto. “Vamos a potenciar más al IDEICE, vamos a hacer alianzas estratégicas que para mí son fundamentales. La finalidad de un instituto como este es el conocimiento para transformar la realidad, en este caso, la realidad educativa. Y hay tantas aristas todavía por estudiar en la educación”, expuso.

De su lado, el director de IDEICE, Julio Leonardo Valeirón, manifestó que ese organismo descentralizado del MINERD tiene que jugar un papel más decisivo en todo lo concerniente a la fundamentación de las políticas. “Tenemos la visión de ser el sustento de una gestión educativa que fundamenta sus políticas y el desarrollo de sus planes, proyectos y programas en informaciones científicas, contribuyendo a propiciar el desarrollo de una educación de calidad”, expresó.

El IDEICE es un organismo público, descentralizado, adscrito al Ministerio de Educación, de carácter técnico, cuyo accionar se concentra en el campo de la evaluación y la investigación en el área educativa. Fue creado y puesto en vigencia mediante la Ordenanza 03-2008, aprobada por el Consejo Nacional de Educación, de conformidad con la Ley General de Educación 66-97.

Tiene como misión el fomento, concertación e implementación de políticas e iniciativas de evaluación e investigación de la calidad educativa, así como la provisión del soporte científico en que se sustente el Sistema Educativo Dominicano, en lo referente a la calidad de la gestión institucional y pedagógica.