La recogida de basura sigue siendo el talón de Aquiles de las alcaldías del Gran Santo Domingo; algunas de ellas han declarado sus municipios en estado de emergencia

El principal reto que enfrentan todos los ayuntamientos de la capital dominicana es eliminar el sinnúmero de vertederos improvisados que se encuentran en las calles, avenidas, autopistas y cañadas, y amenazan la salud de sus residentes.



Durante la toma de posesión de los alcaldes y regidores que se realizó el pasado 24 abril, los cabildos de los siete municipios y del Distrito Nacional expresaron que trabajan para mantener la limpieza en sus respectivas localidades.



Dada la situación en que algunas de las nuevas autoridades han encontrado sus municipios solicitaron la declaratoria de estado de emergencia, tal es el caso de los alcaldes Junior Santos y Dioris Anselmo Astacio Pacheco (Dío Astacio).



En este sentido, el Concejo de Regidores de Los Alcarrizos lo declaró en estado de emergencia, debido al gran cúmulo de residuos sólidos en calles, avenidas, autopistas y cañadas que son una constante amenaza para la salud de sus residentes.



Tras la declaratoria de emergencia en Los Alcarrizos arrancaron los operativos que se realizan desde las 6:00 de la mañana con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, comunitarios y otras instituciones.



Jornada que desarrolla Los Alcarrizos



Con el objetivo de limpiar el municipio se desarrolla la jornada de limpieza que comenzó el viernes 26 y termina el seis de mayo, la cual está dividida en cuatro cuadrantes, que a su vez se subdividen en nueve, cada punto está dirigido por un regidor y un especialista.



Más de 30 camiones recorren todo el municipio para recoger la basura de las calles y llevarla a los cuadrantes que están ubicados en los diferentes sectores, de allí son recogidas por grandes volquetas que la trasladan a los vertederos de Haina y Duquesa.



Ejemplo de esto es el cuadrante que está ubicado en la avenida Nuevo Camino esquina calle Puente Blanco en el barrio Piña Hermosa, donde se desarrolla un centro de acopio, el cual hace acopio de la basura para trasladarla al vertedero de Haina, afirmó Ariel Alcalá, encargado de camiones de este proyecto de la alcaldía.



En este lugar periodistas de elCaribe pudieron contactar como camiones de volteos que recorren los diferentes barrios de Los Alcarrizos llegan aquí llenos de basuras para descargarse, y de allí puedan trasladar los desechos a los vertederos, explicó Alcalá.



De igual manera, el encargado dijo que el objetivo de recolectar la basura en los cuadrantes es agilizar la recogida: “Porque si mandamos los camiones pequeños directamente para el vertedero se tomaría mucho tiempo para limpiar el municipio. Por lo que a este centro de acopio llegan gran parte de todos los desperdicios que pasan a las volquetas que los llevan a los vertederos”, declaró.



Bienvenida a SDE es un vertedero



En el recorrido por la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional elCaribe llegó al municipio Santo Domingo Este, donde los vertederos improvisados son los que dan la bienvenida a este lugar.



Tal es el caso del Parque Virgen de los Milagros que se encuentra en la entrada a Santo Domingo Este por el puente Gregorio Luperón, donde el saludo y la primera vista que reciben los visitantes y residentes de este municipio es una gran pila de basura a los pies del letrero de bienvenida.

Centros de acopio de Los Alcarrizos canalizan la basura del municipio. Félix de la Cruz

Además, algunos cúmulos están en las avenidas principales que componen este municipio como las carreteras Mella y De Mendoza, las avenidas San Vicente de Paúl y la Coronel Rafael Tomás Domínguez (Autopista de San Isidro).



Es necesario resaltar, que el nuevo alcalde Dío Astacio solicitó a la Sala Capitular del Ayuntamiento declarar en estado de emergencia el municipio, por los grandes cúmulos de basura, las inundaciones por falta de drenaje y la inseguridad que presuntamente se vive en los barrios.



El nuevo alcalde comenzó su primer día de labores con un operativo de limpieza en esa ciudad con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).



Tras su llegada, Astacio informó que de cien camiones que recibió apenas 51 estaban en buenas condiciones, los demás estaban averiados.



Es necesario subrayar que el Municipio de Santo Domingo Este es el más grande del Gran Santo Domingo, el cual está compuesto por 114 barrios, entre ellos Ensanche Ozama, Alma Rosa, Villa Faro, Mendoza, Los Trinitarios, Las Américas, Villa Duarte, Los Mameyes, La isabelita, Los Mina Sur, Los Tres Ojos, entre otros.



El reto de cumplir su promesa de limpiar la parte este de la capital está en juego, ya que además de la inseguridad que caracteriza mucho de los sectores de esta zona la recogida de basura siempre ha sido el talón de Aquiles de los cabildos que han pasado por esta alcaldía.

Calles de Villa Consuelo registran grandes cúmulos de basura.

“Inconciencia de munícipes es traba para mantener limpieza en SDN”



El municipio de Santo Domingo Norte está compuesto por Villa Mella, El Higüero, La Victoria, Sabana Perdida y La Bomba, así como toda la parte de la ciudad de Santo Domingo situada al norte del río Isabela. Estas zonas producen 800 toneladas diarias de basura.



Para su recolección la alcaldía que hoy preside Betty Gerónimo ha distribuido cientos de zafacones en las avenidas principales, con el fin de que los munícipes tengan depósitos para colocar sus desechos y evitar los vertederos.



Sin embargo, no todos acatan el mensaje, pues a pocos metros de estos depósitos se visualizaron algunos vertederos improvisados, como el que está en la avenida Los Restauradores en la entrada del residencial Gabriela II.

Zafacones de Sabana Perdida tras el paso de los camiones recolectores.

Al conversar con Rosa Pérez, residente de Sabana Perdida, ella explicó: “La gente no tenemos costumbre, mire esos zafacones, están vacíos porque el camión no tiene rato que ya pasó y se llevó la basura, pero aun estando vacíos la gente por no cruzar la calle prefiere tirar los desechos en ese vertedero”.



De igual manera, durante el recorrido por Santo Domingo Oeste el cual sigue presidido por Francisco Peña, quien está rumbo a su cuarto mandato en la Alcaldía de este ayuntamiento, se pude visualizaron como desde tempranas hora de la mañana algunos los camiones realizan la recogida de desechos sólidos por sectores Herrera y Engombe.



Pero al recorrer otros sectores del mismo municipio se pudo contactar como en la urbanización de Villa Varía en Hato Nuevo de Manoguayabo y otras localidades del sector los vertederos improvisados y el fuerte deterioro de las calles eran las principales características de estos lugares.



Algunos munícipes que fueron abordados expresaron su inconformidad por el deterioro en que se encuentran las calles de algunos sectores, como Bayona, Manoguayabo y otras zonas.

Aceras de Bayona llenas de basura por la falta de recogida. Félix del a Cruz

Autoridades que tomaron posesión

Las elecciones del 18 de febrero dieron inicio al año electoral, en ellas estaban llamados a concurrir algo más de 8.1 millones de dominicanos.



Durante estas elecciones se eligieron 158 alcaldes, 1,164 ediles, 235 directores municipales y 735 vocales.

Estas autoridades tomaron posesión de sus respectivos cargos el pasado miércoles 24 de abril.



En el Gran Santo Domingo los alcaldes que resultaron electos fueron, fueron por el Distrito Nacional, la alcaldesa Carolina Mejía, en el Oeste Francisco Peña, en Los Alcarrizos Junior Santos, en el Este Dío Astacio, en el Norte Betty Gerónimo, en el municipio San Antonio de Guerra, Francisco Rojas García y en Pedro Brand, Wilson Paniagua.



En las tomas de posición de estos alcaldes cada uno se comprometió con la implementación de planes de mejoras para sus municipios y distrito, tal es el caso de Carolina Mejía, quien dijo que entre los proyectos que ejecutará figura la construcción del Paseo 30 de Mayo, la rehabilitación del parque Enriquillo y su entorno, la ampliación del Malecón Deportivo.



La construcción de un nuevo mercado en Los Guandules y la continuidad del programa “Parque para todos”, entre otros.



Por la parte este del país, el alcalde Dío Astacio durante una ceremonia se prometió trabajar para convertir esa demarcación en “la ciudad más limpia, más segura, más ordenada, y más próspera de República Dominicana”, hecho que será un verdadero reto dada la amplitud y pocos recursos del municipio.



En cambio, Francisco Peña aseguró que cumplirá con todo lo que prometió en campaña y exhortó a todos los munícipes de Santo Domingo Oeste a unirse, con el fin de conseguir más espacio para ampliar la entrada de El Café de Herrera.



Dijo que su gestión municipal se ha caracterizado por que en ella trabajan tanto en lo urbano como en lo rural, para hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y envejecientes, así como en el ámbito cultural, deportivo y las iglesias y continuará así.



De igual manera Betty Gerónimo expresó un discurso enérgico y cargado de propuestas orientada a la inclusión y la prosperidad de la zona prometió implementar políticas que promuevan el desarrollo económico.



En esta línea, el alcalde electo del municipio de los Alcarrizos Junior Santos dijo durante su discurso de toma de posesión que los regidores, autoridades civiles, políticas y religiosas estarán desplegadas en toda la demarcación para sacar de las calles y cañadas los grandes cúmulos de basura que afectan la localidad. Además que realizarán trabajos de creación de infraestructura, e inversión en educación y salud.