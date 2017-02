Aplazan otra vez audiencia preliminar contra Blas Peralta

El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional reenvió para el próximo día 24 el juicio preliminar que se sigue contra el sindicalista Blas Peralta, y otros tres acusados del asesinato, del ex rector Mateo Aquino Febrillet.



Este es el reenvío número doce de la audiencia contra el presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO) y los demás implicados en la muerte, del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ocurrida en marzo del 2016.



El aplazamiento se produjo debido a que Francisco Taveras, abogado de Peralta, no asistió porque se encontraba en otra audiencia y porque además se ausentó una defensora publica que defiende a otro de los acusados.



José Parra Báez, abogado de la familia del exrector Mateo Aquino Febrillet, dijo que se trata de una táctica dilatoria de la defensa de Blas Peralta para retrasar el proceso que se sigue en contra de su defendido.