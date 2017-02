Familiares de mellizas critican actuación de PN

A más de una semana de la desaparición de las mellizas Margarita y Altagracia Aquino, de 56 años, las autoridades de investigación no dan con su paradero ni con una versión clara de dónde podrían estar.



Rixie Uribe, sobrina de las mellas desaparecidas, califica de ineficiente el tratamiento dado por la Policía Nacional a este caso.



La noche del pasado lunes, el vocero de la institución del orden, Nelson Rosario, informó que las mellizas se comunicaron con una pariente para indicarles que se encontraban en el Este del país y que no regresarían a la capital donde residen. No obstante, el organismo no ofreció mayores detalles sobre estas revelaciones.



“Pero si ellos dicen que están en el Este, que digan exactamente dónde se encuentran ellas”, dijo Uribe. Según la versión de los vecinos, las mellizas salieron hace más de una semana de su residencia ubicada en la Urbanización Lucerna, Santo Domingo Este, sin dar indicios hacia dónde se dirigían.