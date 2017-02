Anuncian el 20 aniversario del Festival Presidente

23/02/2017 12:00 AM - José Nova

El presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, Franklin León, anunció el 20 aniversario del Festival Presidente que será realizado en el Estadio Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. “El anuncio lo hizo anoche en la azotea del Silver Sun Gallery, desde donde se visualizaba la descarga de fuegos artificiales en el Estadio Olímpico.



“En el año 1997 celebramos el primer Festival Presidente, logrando el gran sueño de traer a nuestra tierra las más célebres figuras de la música latina. Desde entonces, este sueño ha evolucionado, y hoy nos enorgullece presentar al país las estrellas de mayor trascendencia en el mundo, intérpretes de todos los géneros musicales, quienes actuarán sobre los más impresionantes escenarios”, expresó León.



Prometió que el Festival Presidente 2017 será una elocuente ratificación del crecimiento de este espectáculo, no solo por las innovaciones que se aplicarán, sino por su propuesta artística, su contexto y el uso de la tecnología en su montaje. “No me cabe la menor duda de que este será el Festival Presidente más espectacular de todos”, aseguró el empresario dominicano.



Los organizadores preparan una plataforma promocional basada en una amplia campaña de comunicación que invita a todos los dominicanos a celebrar esta temporada de fiestas. Aunque no fueron mencionados los artistas que participarán en el evento, los organizadores indicaron que mantendrán la línea que se trazaron desde el 2014 consistente en abrir las puertas a diversos géneros musicales y a artistas de todo el mundo. “En estos 20 años del Festival Presidente más de un millón de personas han disfrutado de cada una de las ocho ediciones de 24 días de pura música, con la participación de más de 100 artistas”, resaltó León.