El escultor dominicano Juan Trinidad vive en Bonao, donde tiene su taller y habla con los árboles. Su sino en la vida parecería ser rescatar el alma de los árboles caídos, y ponerlos a dialogar con el mundo.



Juan hace hablar a las maderas, con las gubias, los cinceles, los martillos y obviamente con su talento. Les desnuda, les habla y las convence de sacar sus almas.



”El objetivo de esta exposición es seguir persistiendo por nuestra identidad dominicana. Llevar nuestra identidad a otros países, a otros lugares”, dijo a elCaribe.



“Yo considero que nuestra identidad poco a poco se ha ido perdiendo. Está siendo arropada por las transculturaciones. Esto me ha obligado a seguir la metodología y el legado que yo he recibido de mis ancestros”, afirmó.



Una vez paseando por la Ciudad Colonial, rodeado de esos palacios, y de la catedral, sintió lo que él ha denominado “el llamado de los ancestros”. “Sentí que ese legado había caído sobre mí”.



“Lo que ellos me han pedido en mí, yo lo he llevado a la madera, dándole vida”, confiesa.



“Muchas personas ven árboles de cobre o caoba que se caen. Para ellos no tiene un uso, pero para mí sí”.

Juan Trinidad le da nuevamente vida al árbol que se muere. Y lo hace con el arte.



“Sin olvidarme del pasado yo hago la escultura pensando en el futuro”, aduce.



Medio rostro



“No sé si te has fijado que en las esculturas mías hay medio rostro”.



Juan Trinidad lleva dos años y medio trabajando la exposición actual. “Hablando con los trozos de árboles caído, sintiendo los llamados, siendo obediente a lo que Dios y la naturaleza quieren que se haga. No obstante a la identificación que tengo de los rostros, que es mi sello; y lo abstracto, dejo que fluya el encuentro. Me pongo ecuánime y obediente al llamado que me hacen los ancestros a través de la madera. No obstante ellos me han enseñado que yo tenga un sello de identidad”.



“El ojo es un círculo alrededor, en 360 grados. ¿Muchas veces me han preguntado de dónde eres? ¡De la tierra, soy un embajador de la tierra!”, manifestó.



La exposición



La muestra que Juan Trinidad llevará a la vieja Europa se llama “Alegoría de la Dominicanidad y la componen 16 esculturas, de diferentes tamaños. “La exposición se inició en Alemania, con 8 obras. Fue en la primera Semana Dominicana de la Cultura. Ahora se expondrá en España con 16 esculturas, y después en París. Esto será el 1ro de junio, hasta el 12. En el marco de la semana de la Cultura”, explicó el artista plástico.



Las obras que ha creado para Alegoría de la dominicanidad, dialogan entre lo abstracto y lo figurativo. Pero justo en la libertad creativa que alcanza en lo abstracto, es donde se encuentran las mejores calidades de su propuesta. Su obra se caracteriza por la limpieza de las formas, la diestra técnica que despliega para descubrir las formas en la madera y ponerlas a hablar con quienes admiran sus creaciones, que se encuentran en colecciones privadas e instituciones dominicanas y en Italia, Francia, Argentina, España, Costa Rica y Estados Unidos, por solo citar algunas.



Un dato interesante son las cotizaciones que han ido escalando sus obras.



Juan Trinidad (nacido en 1963) es uno de los artistas dominicanos de mayor interés y de mayores posibilidades de crecimiento en el mercado de las artes plásticas.

