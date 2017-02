Oisoe dice obliga a empresas a reparar vicios de construcción en comedor UASD

24/02/2017 11:11 AM - Darielys Quezada

El director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, dijo este viernes que la institución ha obligado a las empresas que remodelaron el comedor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a reparar todos los vicios de construcción con sus propios recursos.

"Estamos haciendo algunas correcciones en las obras que se pusieron en operación en 2012. Nosotros hemos llamado a los contratistas y le hemos obligado a que resuelvan los problemas que dejaron ahí, ellos cubriendo los costos de remodelación y reparación", indicó.

Manifestó que no darán por concluidas las obras hasta que no terminen los arreglos, ya que varias empresas constructoras están involucradas en los trabajos. Dentro de las compañías citó al Grupo Grupol Tecnoamérica, que se encargó de la supervisión y Hospital, que trabajó en la cocina y el techo.

"Nosotros como Gobierno no aceptamos esos proyectos terminados hasta que no estén las correcciones correctas a cargo de ellos, no del Estado", puntualizó.

elCaribe publicó un trabajo este viernes que señala que pese a la remodelación de que fue objeto, el comedor de la UASD no funciona adecuadamente y que su infraestructura presenta vicios de construcción.