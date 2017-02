LOS ANGELES (AP) — Ni Batman ni Superman ni Dinesh D'Souza pudieron escaparse de los Razzies, los "premios" a lo peor del cine.

Hubo cuatro "honores" anuales Golden Raspberry al documental de D'Souza "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" y otros cuatro "galardones" a la cinta de superhéroes "Batman v Superman: Dawn of Justice".

La película de D'Souza fue nombrada la peor película del año el sábado y el autor conservador recibió además los premios de peor director y peor actor. El galardón de peor actriz fue para Rebekah Turner, por su papel como Hillary Clinton.

"Es absolutamente fantástico", dijo D'Souza en una declaración en video. "Mi audiencia adora el hecho de que ustedes me odian. Gracias".

"Batman v Superman: Dawn of Justice", dirigida por Zack Snyder, consiguió premios que incluyeron peor nueva versión, peor guion y peor par de actores: para Affleck y Cavill. Jesse Eisenberg se llevó el premio a peor actor de reparto por su papel como Lex Luthor.

Ambas películas fueron vapuleadas por la crítica: la de D'Souza por sensacionalista y parcial y la de Snyder por confusa.

Otra película mal recibida, "Zoolander 2", escapó con un solo premio, para Kristen Wiig por peor actriz de reparto.

La organización dio su premio "redentor" a Mel Gibson, previamente nominado por "The Expendables 3" y que este año ha regresado a las filas de los premios que sí son prestigiosos. Gibson está nominado al Oscar de mejor director por su película de la II Guerra Mundial "Hacksaw Ridge".

En internet: http://www.razzies.com