Vakeró ataca la prensa. Dice que no se hacen eco de su trabajo

Vakeró no pega una. En días pasados pedía que no votaran por él en la categoría abierta al público “Soberano del pueblo” asegurando que esos votos eran desviados a “otro artista” y aseguró que no que se siente mal por la decisión de Acroarte al dejarlo fuera de las nominaciones y que eso no le interesa.

Este martes fue el asunto del programa especial de Luz García grabado en el Parque La Lira donde el propio cantante había asegurado, a través de un video en Instagram, que ofrecería un concierto, luego Luz dijo que nunca se tuvo la intención de realizar una convocatoria y que si se realizaría un concierto como parte de la grabación del programa, lo cual de inmediato se regó como pólvora en las redes sociales.

Por poco más de una hora el artista interpretó sus temas pero de igual modo quiso aclarar sus puntos y enviarle un mensaje a la prensa dominicana de la cual aseguró no recibe apoyo y que “Como siempre nuestras noticias de espectáculo suelen ser pintorescas, a veces hasta poniéndole vendas a los ciegos que no quieren ver”.

“Ayyyy la farándula”, empezó diciendo el autodenominado Cantante de Los Raperos en el texto que tituló “¿Y la prensa? ¡Bien gracias!”. “Después de casi dos meses de trabajo y diversas reuniones, logramos ayer martes hacer un bonito espectáculo para televisión con mi amiga Luz García y el Programa Noche de Luz. Esto ha traído diversas opiniones de las cuales solo sonrío y digo: ¿qué dirán cuando el programa salga al aire este domingo?”, continuó.

El intérprete de “Los zapatos” dijo que le dieron “un sazón exquisito” a lo sucedido y detalló sus últimas apariciones artísticas en las que asegura ningún medio se hizo eco.

“El pasado fin de semana estuve en el teatro United Palace en un gran espectáculo con Fernando Villalona y Anthony Santos, ¿y dónde está el apoyo masivo de mis amigos de la prensa? Bien gracias... Recién llegado a Santo Domingo y desde el aeropuerto directo a trabajar, hice un concierto para más de 10,000 personas conglomeradas en la Av. España de la Zona Oriental de Santo Domingo, ¿Quiénes se hicieron eco? ¿Cuáles miembros de la prensa estuvieron allá? Bien gracias... El pasado 27 de febrero estuve en el cierre Oficial del Carnaval Vegano 2017, (no en una cueva) y con una asistencia de 6,000 personas en un gran montaje y bajo un fuerte aguacero nadie se movió disfrutando de mi show. ¿Quiénes escribieron de esto? ¡Bien gracias!”, escribió.



Indicó que hoy martes estrena el nuevo video clip de su tema "Pariguayo" e invitó a quienes le dan “tanto seguimiento” apoyarl, escribir del tema, de las locaciones, de la calidad, etc.



“Como de paso, espero su apoyo para uno de los eventos más grandes que se produce en Texas (SXSW) en el cual estaré con mi banda el 17 de marzo 2017 con Dios delante”, puntualizó.



Para terminar el “post” dejó caer “una boronita” con la frase: “Producir noticias en base al trabajo y sacrificio de un gran equipo es nuestra meta para los medios”.