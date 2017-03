Premios Soberano 2017 busca cumplir sueños

El talento joven y los sueños son el concepto principal de la edición número 33 de los Premios Soberano 2017. Así lo indicó la productora Edilenia Tactuk durante el encuentro donde se confirmaron Pamela Sued y Francisco Vásquez como conductores de la ceremonia de entrega. “El concepto del premio son los sueños... Yo debía tener unos presentadores que soñaran eso. Ambos tienen más de 10 años en la televisión, cada uno tiene un proyecto independiente y han sido perseverantes; creo que son un ejemplo para esta generación”, dijo Tactuk.



La productora del Soberano, por segundo año consecutivo, aseguró que se están tomando las medidas necesarias para que la gala no sea tan extensa como la pasada y que trabajan con cinco guionistas para que “las cosas sean diferentes”.



Sobre la cartelera, dijo que incluirá un reencuentro musical y otros artistas, tanto jóvenes como de trayectoria. Estará compuesto por siete, probablemente ocho musicales, abarcando todos los géneros, pero resaltando el merengue.



Por otro lado, el equipo de la alfombra roja de los Premios Soberano, que producirá José Enrique Pintor “Pinky”, serán Francisca Lachapell, Caroline Aquino y Raeldo López, en la conducción; Carlos Durán en las interacciones por las redes sociales y Francisco Sanchís en la “Zona Chic”. Mientras que el reality show “Rumbo al Soberano” lo producirá Giancarlo Beras-Goico.



Un nuevo reto



La comunicadora Pamela Sued, quien agradeció la oportunidad, dijo al periódico elCaribe que solo espera que llegue el día de la premiación de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) para “darlo todo”.Agregó que está enfocada en ella misma, en su trabajo y en el del equipo para poder llevar al público buenos resultados el 28 de marzo en el Teatro Nacional.



“Mi mayor reto es demostrar que mi generación, nueva, tiene la capacidad, la preparación... que puede cumplir y llenar las expectativas del público exigente dominicano. Quiero que después de esa noche se pueda confiar en mi generación”, resaltó Pamela.



Asimismo, el también santiaguero Francisco Vásquez reconoce que causó sorpresa su escogencia, pero que eso le permite sorprender a la audiencia y demostrar qué tan profesional es.



Caras nuevas



El nombre de Caroline Aquino era uno de los preferidos entre el público a la hora de hablar de candidatos para conducir los premios. Para ella, esto significa que ya se está tomando en cuenta su trabajo como comunicadora.



“El hecho de que sea el público que mencione tu nombre es un reto. Llegó el momento de demostrar que somos jóvenes, pero que tenemos las condiciones, el talento y la capacidad para hacer un buen trabajo”, precisó. Caroline considera que ha sido acertada la decisión de que sea Pamela la conductora, ya que entiende que “tiene todas las condiciones para abrirnos las puertas a las que venimos detrás esperando esa oportunidad”. Por otro lado, Raeldo López y Carlos Durán resaltaron la importancia de la unión y autenticidad de cada uno de los talentos para que sea un trabajo que los deje bien parados. Durán aseguró que aunque hay un guión no se sienten rígidos, y que lo que los diferencia entre sí es precisamente la fórmula para demostrar el potencial que tienen.

“Yo me voy a parar a conducir la alfombra como me paro a la nevera de mi casa a beber agua: como yo soy y con lo que tengo para ofrecer”, agregó Raeldo.



Por otro lado, el único que repite dentro de este equipo es Francisco Sanchís, con su sexta participación en la Alfombra Roja y tercer año consecutivo.



El crítico de moda aseguró que la renovación de su participación, dentro de un equipo nuevo y joven, ha sido basada en credibilidad, honestidad, respeto y la constancia que ha mantenido.



“Este año tengo mayor responsabilidad porque soy el único crítico de moda en la alfombra, pero voy a hacer un trabajo basado en eso”, indicó al recordar que el pasado año estuvo acompañado de Carlos Lamarche.



Proceso de selección



Durante el encuentro, el presidente de Acroarte, Jorge Ramos C., aprovechó para acallar rumores, y previo a la revelación de los presentadores destacó que en Acroarte se realizan encuentros anuales y asambleas de nominaciones avaladas por un abogado notario y por una oficina de contabilidad que garantiza que lo que pasa ahí es pulcro y transparente.

Temática de la plataforma “Sueño ser artista”

El gerente de Relaciones Públicas de la Cervecería Nacional Dominicana, Luis Rubio, anunció la plataforma “Sueño ser artista”, un concurso que permitirá a talentos jóvenes cumplir sus sueños y participar en la ceremonia. Los participantes deberán subir un video de hasta 1 minuto a su cuenta personal de Instagram, participando en el canto, baile o actuación. Para concursar deben llenar el formulario con sus datos en www.premiosoberano.com, incluir el enlace del video y elegir la categoría en la que quieren participar. El 10 de mayo es la fecha límite y los tres ganadores, por votación del público, serán anunciados el próximo 22.

Atractivo

La productora general. Edilenia Tactuk dijo que el escenario en la sala Carlos Piantini será novedoso.