Leonel lamenta fallecimiento de líder haitiano

El expresidente dominicano Leonel Fernández lamentó la muerte del expresidente de Haití, René Préval. Fernández dijo que la partida de Préval constituye una pérdida sensible no solo para el vecino país, sino para toda la comunidad política de la región.



Manifestó que el extinto exmandatario haitiano fue un hombre que hizo significativos aportes al desarrollo y al fortalecimiento de la democracia y que supo cultivar un trato cordial con los países vecinos. Fernández envió una carta de condolencia a las autoridades y al pueblo haitianos, a través de Idalbert Pierre-Jean, embajador de Haití en Santo Domingo.



Señaló que por cosas del destino, en dos ocasiones y décadas diferentes, Preval y él coincidieron como gobernantes, respectivamente, de Haití y República Dominicana. Recordó que en la época en la que ambos dirigieron los destinos de las dos naciones, se produjo un lazo de amistad y armonía como no se había conocido antes en la historia de las relaciones entre los países.