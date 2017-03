Sánchez logra una hazaña en la Vuelta Independencia

06/03/2017 12:00 AM - El Caribe

SANTIAGO. El ciclismo dominicano escribió ayer una nueva página en su historia, el protagonista: Ismael Sánchez.



Entre júbilo, aplausos y felicitaciones, Ismael se convirtió ayer en el primer pedalista en los 38 años de celebración de la Vuelta Ciclista Independencia en ganar esta competencia en tres ocasiones, tras su resonante éxito individual en la etapa que cerró con broche dorado e histórico la edición 38 de este magno evento, que una vez más experimentó un crecimiento en lo organizativo y lo competitivo.



Tras conquistar la Vuelta con un tiempo colectivo de 26 horas, 05 minutos y 36 segundos, con 1:55 minutos por delante de Adderlin Cruz, Ismael quebró un empate que tenía con Antonio Agudelo (1982-84), el extinto Marino García (1987-88); Maxim Iglinskiy (2002-04) y Edwin Sánchez (2013-14) como ganadores de este certamen internacional en dos ocasiones.



“Todas las ocasiones en que he conquistado este evento han tenido su toque de especial, pero este ha sido mucho más”, expresó un sonriente Ismael Sánchez apenas minutos después de haber sido declarado oficialmente ganador del más importante giro ciclístico del país.



Muchas conquistas

Tras su éxito, compitiendo por segundo año seguido para el equipo Aero Cycling Team, el nativo de La Vega, une el mismo a lo alcanzado en el 2012 cuando lo hizo representando a La Vega y también lo registró el año pasado y ahora en seis ocasiones un pedalista dominicano se ha apoderado del certamen.



Otra épica jornada en las montañas de Constanza, el pasado sábado marcó nuevamente las pautas para que Ismael lograra arribar a la etapa que clausuraba el certamen con un tiempo de 1:55 minutos de ventaja sobre Adderlin, su más cercano perseguidor, lo cual era suficiente para mantener su liderato en la celebración del circuito final efectuado en el área monumental de Santiago, lo cual representó otro acontecimiento para la historia, pues nunca una Vuelta Ciclística había bajado el telón en un territorio que no sea Santo Domingo.



“Agradezco de manera infinita primero a Dios, mi familia, mi equipo ACT, a los entrenadores, a mis compañeros por haberme permitido conquistar esta Vuelta Ciclística, sin ellos no hubiera sido posible el poder lograrlo”, señaló Ismael.



A Ismael y Adderlin se unieron en los primeros puestos de la clasificación general Jorge Abréu, de Amo Tachira, quien llegó a 3:01 minutos; Kevin Sepúlveda lo hizo a 3:01 minutos; Bayron Guama finalizó a 4:55 minutos; Gabriel Mendoza quedó a 7:30.



Nieves se impuso en la clasificación general

Xabier Nieves, de Asocisa, dominó la clasificación general de metas volantes con 18 puntos, seguido de Fernando Briceño, de JB Ropa Deportiva, quien tuvo 17; César Vaquera con ocho, Diego Milán, de Inteja DCT y Norlandys Taveras, de Aero Cycling Team tuvieron siete cada uno. De su lado, Albert Torres, de Inteja DCT lideró la regularidad con 81 puntos. En la clasificación general por equipos el liderato fue para JB Ropa Deportiva, de Colombia.