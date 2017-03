Grupo SID celebra sus 80 años de servicios

08/03/2017 12:00 AM - María Esperanza Pérez

El Grupo SID celebró sus 80 años de servicio, a través de los cuales ha mantenido su compromiso de mejorar el bienestar de los dominicanos con productos y servicios de primera calidad. En un evento realizado en el restaurant La Cassina, Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva del Grupo SID, expresó que “para toda la familia del Grupo SID es motivo de orgullo, pero a la vez de agradecimiento, celebrar este camino que hemos transitado. Solo hay que pensar que lo que inició en 1937, como una planta procesadora de semillas de maní y productora de una sola marca de aceite “El Manicero”, hoy es todo un conglomerado de empresas que manufacturan, mercadean y distribuyen una amplia gama de productos y marcas propias e internacionales”.



Dijo que durante ocho décadas, el Grupo SID trabaja incansablemente para convertirse en un consorcio que no ha dejado de evolucionar para satisfacer las más variadas necesidades del consumidor, y consideró que las alianzas estratégicas con importantes empresas nacionales e internacionales son uno de los motores de su crecimiento, lo que les permite ampliar y fortalecer una oferta que forma parte importante de la vida diaria de los dominicanos, “con el empuje de un equipo gerencial que fortalece, cada día, los activos más importantes de la empresa: sus marcas, sus recursos humanos y la calidad de sus productos y procesos”.



Bonetti explicó, además, que más allá de la tradicional producción de grasas y aceites comestibles de su etapa inicial, la evolución de la empresa no se detiene, ya que cuenta con ocho plantas de producción y 11 centros de distribución en todo el país, lo que le ha permitido consolidarse no solo con sus marcas locales, sino también con marcas internacionales como Kimberly Clark, Hershey’s, Campofrío, Kraft Foods, Ajax-Clorox, Kellogg’s, Dannon Company, Solae y General Mills, Henkel y Diageo.



Bonetti manifestó que la clara visión de ser el conglomerado empresarial le ha permitido incursionar con éxito en sectores como la agroindustria, procesamiento de agua, productos cárnicos, lácteos, ganadería, floricultura, estaciones de combustible y la industria del entretenimiento, a través del deporte, con las empresas MercaSID, Induveca, Agua Crystal, Induspalma, Escogido y DIPSA.



Aceites, margarinas, harinas de maíz, salamis, jamones, salchichas, quesos, yogurts y bebidas lácteas y frutales, jabones de lavar, son parte de las categorías en las que el Grupo SID tiene la preferencia del consumidor, a través de las décadas, su sello de calidad, servicio y excelencia, avalados por las normas ISO 9001 e ISO 14001 y RSPO.



En ese sentido, expresó: “No nos han hecho falta legislaciones, ni leyes, ni incentivos para cumplir con normas internacionales de calidad, procesos, seguridad laboral y medioambiental. Lo cual se refleja en nuestras certificaciones. Y todo esto lo hacemos preservando el legado que recibimos de nuestros fundadores, un legado de seriedad, trabajo, esfuerzo y, sobre todo, de solidaridad con nuestro país”.



Refirió que durante el 2016, el grupo invirtió en sus colaboradores más de 40 000,000 millones en entrenamientos, capacitación y becas académicas, y apoya, desde hace más de 10 años, la educación de más 4,200 de niños y jóvenes. A través de la Fundación Caminantes por La Vida, Grupo SID ha donando RD$125 millones de pesos a instituciones que trabajan con personas afectadas por el cáncer, RD$20 millones en jornadas de prevención del cáncer a nivel nacional y jornadas de la salud para sus empleados y sus familias.

Nuestro compromiso con el pueblo dominicano es seguir presentes en sus vidas, llevándoles lo mejor de nosotros”.

Ligia Bonetti

Presidente ejecutiva del Grupo SID