Amigos afirman Jennifer López y Alex Rodríguez tienen romance

Amigos de Jennifer López han confirmado que la Diva del Bronx mantiene un romance con el beisbolista Alex Rodríguez e incluso están dando detalles de la relación, que hasta ahora se había mantenido en secreto.

“Ella parece que está emocionada”, dijo a People una fuente cercana a López. “Llevan saliendo varias semanas”.

Según publicó elnuevoherald.com, la noticia ha revolucionado las redes sociales, en las que los fanáticos se han dedicado a recordar a las novias famosas del ex pelotero de los New York Yankees, que incluyen a Cameron Díaz, Kate Hudson y hasta Madonna. Los “exes” de ella incluyen a Sean “Diddy” Combs y a la estrella puertorriqueña Marc Anthony.

Sin embargo, ambos estaban solteros en las primeras semanas de 2017, cuando se asegura que comenzó el romance.

Entonces, Rodríguez, mejor conocido como A-Rod, acababa de terminar una relación de poco menos de un año con la empresaria de biotecnología Anne Wojcicki y ella salía de un romance pasajero con el rapero canadiense Drake.

La misma fuente aseguró a People que aunque no habían hecho su relación pública, tampoco ha sido un secreto. “Él ha conocido a su familia y a ella le encanta el hecho de que sea papá”, afirmó.

Rodríguez, de 41 años de edad, tiene dos hijas Nastasha, de 12 años, y Ella, quien cumplirá 9 en pocas semanas. Por su parte, López, a sus 47 años, tiene a los gemelos Max y Emme, de 9 años.

“Ella sabe que él es un mujeriego y está teniendo cuidado. Por ahora se está divirtiendo. Está soltera y le gusta salir”, revelaron los amigos de López.

La cantante boricua ha asegurado que su vida romántica ha sufrido debido a la fuerte carga de trabajo que lleva, por lo que sus fans se preguntan cómo es que tiene tiempo para el amor.

“Cada vez que creo que no puedo más me meto en otra cosa”, dijo Lopez a Ellen deGeneres en su popular programa de TV a finales de febrero.

La artista está protagonizando y produciendo la segunda temporada de la serie Shades of Blue. También está produciendo y es jueza en el próximo programa World of Dance y mantiene su espectáculo All I Have en Las Vegas.