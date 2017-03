“Noticias en Rap”, más que música que entretiene, informa

Gnómico es un joven publicista y cantante inquieto que concibió que el rap, más que una fórmula para entretener en la radio y sobre los escenarios, también podía ser una manera diferente para ver y hacer las noticias. De ahí que en el año 2014 durante una conversación que sostuvo con la directora de NCDN, canal 37, Nuria Piera, le propuso hacer “un noticiero para las personas que no ven noticias”. La idea era llevar la noticias en forma de rap a la ciudadanía para que la pudieran digerir de una forma más “light” o ligera.



“Nuria, ¿qué tan loca tú estás? Vamos a hacer un noticiero para la gente que no ve noticias, para que el que lo vea se impacte”, le planteó, propuesta que fue aceptada por la comunicadora, y así nació Noticias en Rap –NER-.



Wilson Polanco, nombre de pila de Gnómico, entiende que aunque a veces ser diferente no es muy aceptado, es lo que en realidad permite los cambios dentro de la sociedad.

Por eso, “Noticias en Rap” nace en abril del año 2014, como el primer noticiero de habla hispana con formato de musical que se transmite cada lunes, a las 7:30 de la noche, por NCDN, canal 37, donde son expuestos puntos de vistas de diferentes personalidades del ámbito social. “Con Noticias en Rap lo que buscamos es simplemente informar, atraer gente y decir las cosas de manera diferente. Somos el noticiero más caliente que tiene la República Dominicana. Hemos atacado a muchas figuras públicas, pero al hacerlo con música, la aceptación es diferente porque utilizamos la ironía como herramienta de trabajo, porque te puedo decir tus verdades sin que te ofendas porque estamos relajando”, expresó Gnómico durante una conversación con el periódico elCaribe.



El joven, que además ha trabajado con este concepto informativo en la radio, entiende que esta forma de llevar la noticia a la sociedad impacta más, debido a que a los dominicanos les gusta reírse y mofarse de sus propios problemas, entonces, aparte de comunicar también se divierten. “No jugando con la gente, sino, dejándole algo en la cabeza, pero de la manera más llamativa para los jóvenes y los no tan jóvenes”, indicó.



En “Noticias en Rap”, Gnómico ha recibido desde políticos, hasta comediantes, comunicadores, artistas y representantes de la sociedad civil, quienes a ritmo del rap unifican sus criterios y puntos de vistas de un tema en particular.



De la calle a la televisión



Recuerda que en sus tiempos de estudiante sus maestros siempre le exoneraban todas sus materias, y es que el muy intrépido joven convertía sus lesiones en música, específicamente en rap y así se las aprendía, por lo que entiende que esta es la mejor manera de informar a la población.



Los inicios de Gnómico como rapero se remontan al 1997, cuando, con apenas 16 años de edad, cantaba en las calles de su sector La Feria. Cuenta que era rechazado, porque para ese entonces se entendía que ser rapero era sinónimo de delincuente. Sabía inglés como segundo idioma, pero debió olvidarse del mismo porque hasta por eso le hacían “bullying” o lo rechazaban. Entonces, entendió que debía educar y formar a las personas y hacerles ver las cosas diferentes, que el rap también es un arte y que forma parte de una cultura.

“Yo vengo literalmente de la miseria”

En el 1999, junto a su amigo, el DJ Mahogany, inició su carrera como gestor cultural, cuando contaba con tan solo 16 años. Más tarde llegó a ser director cultural de Red Bull en el área del Caribe. “Yo vengo literalmente de la miseria, vengo del barrio La Feria, yo soy de La Paz, Mata Hambre, El Manguito, esos son mis centros, de ahí fue que yo salí. Mis primeros tenis nuevos me los compré a los 15 años, trabajando yo mismo, antes de ahí todo fue rebote”, rememoró Gnómico. Fue autodidacta debido a que no contaba con los recursos para pagar sus estudios universitarios. Visitaba una librería que estaba ubicada próximo a su casa y allí le permitían leer los libros nuevos, así fue que se formó. Por esta razón ha convertido en su frase favorita: “Lo que no te cuesta sacrificio desaparece con mucha facilidad”.