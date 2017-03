Consulado dominicano en NY suspenderá labores mañana debido a nevada

Nueva York, EEUU.-El Consulado General de la República Dominicana en esta ciudad no abrirá este martes 14 de marzo por la tormenta de nieve que, según los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología, podría ocasionar acumulaciones de hasta dos pies en ciertas aéreas.

Las labores serán reanudadas el miércoles 15 de marzo en el horario normal de 9:00 de la mañana a 3:30 de la tarde de lunes a viernes y hasta la 1:00 p.m. los sábados.

El cónsul Carlos A. Castillo dijo que tomó la decisión de suspender las labores este martes para que tanto el personal del Consulado como los contribuyentes no se expongan a riesgos ante la nevada, ya que además de las bajas temperaturas, las calles y carreteras se tornan resbaladizas y se complica en extremo el tránsito vehicular, y se podrían producir ráfagas que pueden ser de hasta 40 a 50 millas por hora.

En un comunicado emitido a través de su Departamento de Prensa, Castillo recomendó a sus connacionales estar atentos a las informaciones oficiales que ofrezcan el Servicio Nacional de Meteorología y las autoridades competentes de Nueva York.

Entre otros consejos básicos para protegerse ante la nevada, están abrigarse bien, tener cautela al palear nieve y mantenerse informado sobre los cambios en las condiciones climáticas a través de la radio y la televisión, así como tener el tanque de su auto lleno de gasolina por si las gasolineras se ven afectadas por la pérdida de electricidad.

Además, disponer de agua embotellada y un botiquín de primeros auxilios, en caso de que la nevada no le permita salir de su casa; comprar alimentos no perecederos que pueda congelar, asegurarse de tener sus medicinas al día y si algún medicamento está a punto de terminarse ir con tiempo a la farmacia. Si tiene citas médicas programadas para las próximas 72 horas, planificar con tiempo por si no puede llegar a las mismas.

Asimismo debe asegurarse de que las baterías para algún equipo médico y tecnología que utilice estén completamente cargadas, al igual que sus teléfonos celulares.

En el caso de personas de la tercera edad o con niños, deben informarle a alguien dónde estarán durante la nevada y mantener en su casa el número de contacto de una persona relacionada a quien las autoridades puedan llamar en caso de que sufra una emergencia.

Los documentos personales de identidad, entre ellos licencia de conducir, pasaporte y tarjeta de seguro médico, deben mantenerse a la mano,

Consejos para palear nieve

Durante y después de las acumulaciones de nieve, el removerla de las aceras es un fuerte y pesado trabajo que puede resultar peligroso para quienes no se encuentran en buenas condiciones físicas, personas de la tercera edad o si sufren de alguna enfermedad crónica, por lo que es recomendable calentar los músculos, pues siendo palear una actividad vigorosa, antes de empezar dedique 10 minutos a un ejercicio ligero.

Doble las piernas usando una pala no pesada, preferiblemente de plástico o aluminio y que esté acorde con su estatura. Levante la carga con las piernas dobladas y separadas.

Dado que palear puede aumentar la rapidez de su corazón y la presión de la sangre dramáticamente, se aconseja hacerlo despacio y con calma, y debe ponerse abrigos de cuello de tortuga, gorro, bufanda, guantes, protección para la cara, medias de lana y botas a prueba de agua.

Sólo si debe conducir, monitoree los reportes del clima y las condiciones de las vías antes de salir a la carretera, pero es recomendable usar preferiblemente los buses y trenes del Metro.

Al conducir vehículos deben ser usadas las autopistas y vías principales que usualmente son las que las autoridades limpian primero y se debe conducir despacio siguiendo los límites de velocidad según las condiciones. Si el vehículo resbala, debe ser orientado el guía en la dirección deseada y endurecerlo cuando vaya en el sentido correcto.

Debe llevarse un “kit” de artículos básicos como ropa de abrigo, mantas, agua, comida y una linterna, así como el teléfono celular y el cargador del auto, utilizar sólo equipo de calefacción portátil apropiado para uso de interiores.

No utilice su estufa u horno para calentar una habitación. Mantenga los materiales combustibles como muebles, cortinas y alfombras, a por lo menos tres pies de distancia de la fuente de calor y nunca coloque ropa sobre un calentador portátil para que se seque ni deje jamás a un niño sólo en una habitación con ese aparato en funcionamiento.

Si no le dan calefacción al apartamento donde usted habita, repórtelo a las autoridades competentes.