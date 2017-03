Cruz: “Pensaré en ese jonrón por mucho tiempo”

Nelson Ramón Cruz padre estuvo de cumpleaños el viernes. Nelson Ramón Cruz hijo le dio su regalo el sábado. Mejor obsequio de cumpleaños que uno de los jonrones más memorables en la historia del béisbol dominicano, difícilmente que pueda aparecer.



“Ese jonrón fue para mi papá, que estuvo de cumpleaños hace dos días”, dijo Nelson a elCaribe, en un aparte del entrenamiento previo al partido de ayer contra Colombia en el Marlins Park de esta ciudad.



Cruz tenía ayer ese palo memorable en su cabeza cual película que daba vueltas sin parar. Era una especie de tren en una ruta de ida y vuelta. No era para menos. “Pensaré en ese jonrón durante mucho tiempo. Cada vez que me detengo en algo, ahí me llega a la mente”, dijo Nelson, un jugador que el 99 por ciento de las veces mantiene la compostura, pero después de ese cuadrangular no había manera de que el uno por ciento perdiera la batalla.



Cruz sacudió su aldabonazo en el sexto episodio con República Dominicana perdiendo 5-3 ante Estados Unidos. Estaba debajo en el conteo 0-2 y destrozó un slider. “He pegado buenos cuadrangulares con distintos equipos” dijo Cruz, dueño de una racha de tres temporadas con al menos 40 cuadrangulares en las Grandes Ligas. “Pero nunca es lo mismo cuando tienes el uniforme de tu país, cuando es jugando para tu gente, para la patria, eso eleva más cualquier sentimiento que puedas tener”.



Nelson sabía que la empresa no era sencilla, tomando en cuenta que Miller es un lanzador difícil. “Es un hombre de calidad, ya nos hemos enfrentado en otras ocasiones y es difícil, sobre todo por ese slider”, dijo Nelson.