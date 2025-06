Manny llegó a esa cifra en su carrera al disparar su octavo jonrón de la temporada. En la jornada de ayer, Ketel y Starling la sacaron

Robbie Ray ponchó a nueve bateadores en siete entradas y se convirtió en el primer lanzador de la Liga Nacional con ocho victorias en la temporada, para guiar a los Gigantes de San Francisco a un triunfo de 3-2 sobre los Padres de San Diego.



Ray (8-1) permitió dos carreras y cuatro imparables, otorgó una base por bolas. El zurdo de 33 años retiró en orden a la ofensiva rival en cuatro innings y no permitió que ningún corredor pasara de la primera base en sus últimas cuatro entradas. El ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2021 ponchó a cuatro de los primeros cinco bateadores que enfrentó y retiró a 11 en fila después del jonrón de Manny Machado en el tercer episodio.



Randy Rodríguez retiró a tres bateadores y Camilo Doval sacó los últimos tres outs para su octavo salvamento.



Dominic Smith conectó tres imparables, incluido un doble de regla que remolcó la carrera de la ventaja en el tercer capítulo. Machado disparó el jonrón número 350 de su carrera y remolcó dos carreras para los Padres.



San Diego colocó corredores en segunda y tercera en el noveno inning antes de que Doval ponchara a Jake Cronenworth para terminar el encuentro.



Arizona barrió serie ante Atlanta



El venezolano Eugenio Suárez conectó un doble de dos carreras contra el cubano Raisel Iglesias para culminar una novena entrada de siete anotaciones, y los Diamondbacks de Arizona superaron ayer 11-10 a los Bravos de Atlanta, barridos en la serie de tres juegos.



El cubano Lourdes Gurriel Jr. disparó un jonrón con un out en la novena y Alek Thomas le siguió con un cuadrangular de dos carreras, ambos contra Scott Blewett, para acercar a los Diamondbacks a 10-7.



Después de que Blewett otorgara una base por bolas al siguiente bateador, los Bravos trajeron al cerrador Iglesias (3-5), que les permitió hits a cuatro de los siguientes cinco bateadores, y desperdició un salvamento por cuarta ocasión en esta temporada.



El dominicano Ketel Marte conectó un jonrón por Arizona en la octava y consiguió un sencillo dentro del cuadro para impulsar una carrera en la novena, lo que puso la pizarra 10-8.



Después de que Iglesias logró que le conectaran un elevado para el segundo out, el venezolano Ildemaro Vargas bateó un sencillo impulsor y Suárez completó la remontada con su línea al jardín izquierdo.



Shelby Miller trabajó la parte baja del episodio para conseguir su sexto salvamento por Arizona, que ha ganado cuatro duelos consecutivos. Kendall Graveman (1-0) lanzó la octava.



El venezolano Ronald Acuña Jr., Austin Riley y Drake Baldwin conectaron jonrones por los Bravos, que han perdido cuatro compromisos seguidos y 11 de 14.



El equipo de Atlanta había anotado solo cinco carreras en sus tres juegos anteriores, pero terminó con 12 hits, ocho de ellos extrabases.



Los Gigantes dejaron a tres corredores en base en las primeras dos entradas antes de finalmente atacar al abridor de los Padres, Dylan Cease (1-5), en el tercero. El dominicano Willy Adames conectó un elevado de sacrificio antes de que Smith disparara un batazo al jardín central que rebotó en la franja de advertencia y pasó por encima de la barda, lo que produjo dos anotaciones. Cease permitió tres carreras y ponchó a siete.



Dodgers superan a Mets



Michael Conforto impulsó la carrera del desempate en una octava entrada de tres carreras, y los Dodgers de Los Ángeles remontaron para superar 6-5 a los Mets de Nueva York, y dividió la serie de cuatro juegos entre dos equipos poderosos de la Liga Nacional.



Conforto ha tenido muchas dificultades en su primera temporada con los Dodgers, pero conectó un sencillo al jardín izquierdo con dos outs ante Reed Garrett (1-2) para la tercera carrera sucia de los Dodgers en la octava.



Will Smith disparó un doble impulsor momentos antes, y anotó la carrera del empate cuando los Mets jugaron ridículamente mal ante un rodado del cubano Andy Pages hacia Brett Baty en tercera base.



Mookie Betts conectó un doble impulsor y se embasó cuatro veces por los Dodgers, quienes tuvieron una foja de 4-3 en su esstadía en casa contra los dos equipos de Nueva York.



Alex Vesia (2-0) consiguió un out en la octava. Tanner Scott logró su undécimo salvamento con su segunda actuación sólida consecutiva durante una temporada aciaga.



Pete Alonso, Brandon Nimmo y el dominicano Starling Marte conectaron jonrones temprano y David Peterson lanzó siete entradas efectivas de tres carreras por los Mets, quienes perdieron apenas por tercera vez en 12 juegos.



El boricua Francisco Lindor se ausentó con una fractura en el dedo meñique derecho, después de ser golpeado por un lanzamiento el miércoles.