Un ronda complicada

Está bien: República Dominicana sigue invicta desde 2013. Irse con 3-0 de Miami era la máxima aspiración, pero las cosas no fueron tan fáciles como en un momento se pudieron pensar. Estados Unidos fue un rival difícil y Colombia salió bien respondón, al punto que en un momento tenía el partido en sus manos y la gran combinación defensiva de José Bautista y Welington Castillo, en una jugada de controversia en la goma, evitó que se diera su festejo. Tony Peña alertó a su tropa desde el primer día con el mensaje de que no hay rival pequeño. Está claro que quitarle el brillo a la foja inmaculada del conjunto tricolor se ha convertido en la meta deseada por todos, es una especie de recompensa de esas que se estilaban en el viejo oeste norteamericano con la intención de atrapar a un forajido.



La liga cambia de color de ahora en adelante. Nadie se engañe. El nivel del rival será mayor y este torneo es tan complicado en su esencia que nadie quiere perder un partido porque de inmediato te manda al laboratorio a preparar cálculos y posibles fórmulas ganadoras.



Por algo no se le podía pedir a Peña que guardara lanzadores. El primer encuentro había que asegurarlo y hay que seguir buscando la manera de que el choque inaugural de cada ronda sea un triunfo.



El Grupo C que acaba de llevarse República Dominicana fue complicado y ese término estará en los compromisos siguientes. Es probable que este termine como el más reñido de los Clásicos Mundiales que hemos visto. La marca es 11-0 desde 2013. Particularmente no soy fanático de las rachas. Pero hay que seguir batallando y tratando de sobrevivir en una justa de quilates.



Apunte esto



José Bautista fue uno de los héroes del partido de ayer...Aportó en defensa y ofensiva...Jean Segura pegó par de planazos… Los rivales deben evitar batear por los predios de Manny Machado...