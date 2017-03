Carlos Martínez: “Vamos por el cuarto round”

MIAMI, FLORIDA.- La República Dominicana irá por más en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2017. Puerto Rico es el equipo que intentará frenar esas aspiraciones de los criollos. Ambas novenas, que concluyeron con récord de 3-0 en la primera fase, se miden hoy en el inicio del Grupo F, cuyo escenario será el Petco Park de la ciudad de San Diego.



Para lograr ese objetivo, el dirigente Tony Peña confiará nuevamente en Carlos Martínez, quien en su primera salida, en el Marlins Park de esta ciudad, frenó al combinado de Canadá en cuatro entradas completas. “Estoy listo otra vez para lanzar por mi país. Vamos por el cuarto round”, señaló Martínez. “Puerto Rico tiene un gran equipo de grandes peloteros, pero yo saldré a hacer lo que sé para detenerlos. Será un partido de muchas emociones por los enfrentamientos de 2013, donde ellos (Puerto Rico) perdieron tres veces de nosotros y eso duele”, agregó.



Ante Canadá, Martínez (1-0) concedió una carrera sucia, no otorgó base por bolas y ponchó a tres, durante su labor de 53 lanzamientos. En la primera entrada, retiró los tres bateadores con 11 pitcheos, 10 en la zona de strikes. En el tercero, le anotaron una carrera por error de dos bases del torpedero José Reyes en batazo de Jonathan Malo y un balk decretado por el árbitro principal.



La República Dominicana concluyó de líder del grupo C con marca de 3-0, al vencer, además de Canadá 9-2, a los Estados Unidos (7-5) y Colombia (10-3) en 11 entradas. “Nuestro objetivo es llegar a la final para retener otra vez la corona”, indicó Martínez, nativo de Puerto Plata. “Vamos a darlo todo en el terreno, cada uno de nosotros, para darle esa alegría a nuestra República Dominicana”. En la versión de 2013, la selección criolla venció, en la primera ronda, 4-2 al combinado puertorriqueño, mientras que en la segunda 2-0 y en la final 3-0.



El partido está señalado para las nueve de la noche y será transmitido por CDN SPORTS MAX.



Feliz de estar en el Clásico



Cuando se celebró el primer Clásico Mundial de Béisbol en 2006, “El Tsunami” (mote con el que se conoce a Carlos Martínez en el béisbol profesional) apenas tenía 14 años. Desde su casa, en Puerto Plata, disfrutaba por televisión la participación del seleccionado de República Dominicana, que para ese entonces fue dirigido por Manny Acta.



11 años después, el serpentinero de los Cardenales de San Luis se siente regocijado por ser parte del equipo que siempre soñó. “Esto era algo que siempre soñaba”, confiesa Martínez. “Para el primer Clásico vi a varios de los muchachos jugar. Me creía que estaba ahí con ellos jugando también. Me dije que tenía que cumplir mi sueño de lanzar para la República Dominicana, y gracias a Dios que se hizo realidad”, agregó.



¡Y vaya manera de cumplirlo! En su debut en la justa mundial ante Canadá logró imponer su respeto. “Le doy gracias al dirigente Tony Peña por confiar en mí para ser parte de esta historia que nuestro país está escribiendo en este Clásico, así como a Moisés Alou por tomarme en cuenta para formar parte de este equipo. Ante Canadá tuve un enfoque con cada uno de mis lanzamientos. Dije :este juego es mío. No me puse nervioso. Simplemente salí a hacer mi trabajo, y así fue”, señaló Martínez.