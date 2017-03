Juez dirá en abril si abre juicio de fondo contra Blas Peralta

El juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional anunciará el 3 de abril si envía a juicio de fondo al transportista Blas Peralta y demás acusados de asesinar al exrector Mateo Aquino Febrillet. El magistrado Rigoberto Sena se reservó la sentencia y difirió su lectura para las 4:00 de la tarde del lunes 3 de abril, fecha en la que se sabrá si el transportista Blas Peralta, Rafael Herrera Peña, Geraldo Félix Bautista Mena y Franklin Alejandro Venegas Rivas deberán enfrentar un juicio de fondo por el asesinato de Aquino Febrillet, exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ocurrido el 11 de marzo del año pasado.



El diferimiento se debió a que había muchos pedimentos que no pudieron ser conocidos en la audiencia preliminar celebrada desde las 10:00 de la mañana hasta las 8:35 de la noche, y el magistrado debe valorar la acusación contra los imputados y si las pruebas son suficientes para enviarlos o no a juicio de fondo.



A la salida de la sala de audiencia la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo que estuvo de acuerdo con la lectura de la sentencia en abril y confió que el grupo sea procesado en un juicio de fondo, lo que buscan evitar los abogados de la defensa empleando tácticas de aplazamiento.



La fiscal dijo, además, que se opuso a que se varíe la prisión preventiva a los imputados aunque el próximo jueves se cumple el año de la medida de coerción que les fue impuesta.



Defensa dice Blas no disparó



Mientras que el abogado defensor de Blas Peralta, Francisco Taveras, reiteró que su cliente es inocente y que no fue él quien disparó al exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, fallecido el pasado 11 de marzo de 2016.

A su salida de la audiencia en la cual el Ministerio Público y los querellantes solicitaron que no estuviera presente la prensa, Francisco Taveras señaló que le da mucha pena la forma como se ha venido manejando este proceso, “con todas las arbitrariedades y las queridas pretensiones irregulares presentadas por el Ministerio Público”.



Agregó que en el momento en el cual Blas Peralta fue detenido en el Palacio Nacional, como consecuencia de que se entregó de forma voluntaria, se le practicó la prueba de absorción y hasta la fecha no se tiene ese resultado.



“Eso indica, como siempre se ha dicho, que Blas Peralta no disparó. No se trata de buscar un responsable, se trata de que se busque el responsable de ese hecho y los intereses que convienen aquí sólo los sabe Dios. ¿Por qué no buscar la verdad de quién fue el autor de haber disparado en contra de una gente tan querida como lo fue Febrillet?, cuestionó.



Resaltó que nadie ha podido demostrar que fue Blas Peralta fue quien disparó y que ninguno de los testigos lo ha dicho o lo ha referido. “Sólo son presunciones que ha hecho la Fiscalía y que nosotros demostraremos que no fue así”, destacó el abogado defensor del sindicalista.

Iván Grullón pide 30 años de prisión para acusados



El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón Fernández, dijo que la academia está pasando por un momento difícil, ya que los culpables de la muerte de Mateo Aquino Febrillet, están buscando todo “artificio jurídico” para evitar ser condenados. Consideró que la pena máxima para ese crimen debe ser de 30 años. Grullón Fernández indicó, además, en el marco de la inauguración de la Asamblea Regional del Sistema Centroamericano, que el exrector de la UASD, fue ultimado con premeditación y alevosía.