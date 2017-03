Puerto Rico frenó a la República Dominicana

El receptor Yadier Molina disparó jonrón y remolcó dos carreras para que Puerto Rico venciera a la República Dominicana con marcador de 3-1, en choque de invictos en el Clásico Mundial de Béisbol al abrir el Grupo F la segunda ronda en el Petco Park de San Diego. Con el triunfo, los boricuas aumentaron a cuatro su racha de victorias, mientras que los dominicanos detuvieron una de 11, que data desde 2013 cuando concluyeron la justa mundialista de ese entonces con 8-0.



Dominicana no perdía desde el 10 de marzo de 2009, cuando cayeron 2-1 ante Holanda en la primera ronda celebrada en Puerto Rico.



Fue el segundo cuadrangular de Molina en esta cuarta versión del Clásico, que también estuvo a la altura en la conducción del picheo. Esta vez, el abridor criollo Carlos Martínez (0-1) no corrió con la misma suerte que en su primera presentación ante Canadá en Miami. En cuatro entradas completas, permitió dos carreras producto de tres hits y tres transferencias, pese a ponchar a cinco.



Los puertorriqueños lograron sacarle un cero a los dominicanos en la apertura de la misma primera entrada. Con las bases llenas y sin outs, José Bautista, en conteo de 2-2, se ponchó al cruzar el bate. Luego Carlos Santana bateó una línea a las manos del jardinero derecho Eddie Rosario, quien segundos después realizó un tiro certero al receptor Yadier Molina para poner out a Jean Segura. Los dirigidos por Tony Peña, que fue expulsado ayer por discutir con el árbitro de la goma Will Litte en el octavo, descansan hoy y se miden mañana a Venezuela. El partido concluyó con un lanzamiento alto y afuera del relevista Edwin Díaz ante Jean Segura en conteo de 2-1, decretando strike por Little, con cuyas decisiones hubo mucha inconformidad anoche del lado dominicano. Por Puerto Rico ganó Héctor Santiago (1-0) y el salvamento para Díaz (1).



Las carreras



Puerto Rico tomó el control del partido con una carrera en el cierre del primer episodio, Molina le conectó un hit a Martínez al jardín izquierdo, anotando Francisco Lindor desde la intermedia. Luego, en el inicio de la segunda entrada Nelson Cruz pegó un jonrón entre los jardines derecho y central para igualar las acciones a una carrera por bando ante el abridor Orlando Román.



El batazo conectado por Cruz fue motivo de revisión, ya que un fanático atrapó la pelota antes de que volara la barda. Minutos después los árbitros decretaron jonrón tras revisar los videos. En el cuarto, los boricuas se fueron delante al fabricar su segunda carrera tras un doble al jardín derecho de Rosario, anotando Javier Báez, quien estaba en segunda por error de Adrian Beltré. Luego, en el sexto, Puerto Rico se despegó más con un jonrón de Molina ante el relevista Héctor Neris.