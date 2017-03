Manny Cruz: “más que dinero y talento, es persistencia”

Las separaciones, en la industria musical, no siempre representan el fin para todos los integrantes de una agrupación. Ejemplo de esto es el cantante Manny Cruz, ex miembro del desaparecido grupo Aura. Tras la disolución del trío romántico en el 2016, Manny trazó su camino como solista y dio su primer paso con el sencillo “Sobrenatural”, logrando entrar a la categoría Solista del Año de los Premios Soberano 2017, compitiendo el renglón con Wason Brazobán, Pavel Núñez, Diomary La Mala y Covi Quintana. Luego, junto a su hermano Daniel Santa Cruz, coescribió el tema “Deja vu” al cual Shakira y Prince Royce dan voz.



El también compositor reveló que está trabajando en un nuevo álbum, que pretende lanzar próximamente y en el que quiere incluir de 10 a 12 sencillos, de los cuales ya tiene tres en la radio, sumando los dos que estrenó en días pasados, “Tarde” y “Dime pa’ qué”, cuyos audiovisuales se encuentran en proceso de post producción. “Estoy haciendo algo, lanzando estos dos temas al mismo tiempo, que en el mercado dominicano quizás no se estila mucho. Dime Pa’ Qué tiene un corte musical pop urbano, bailable; mientras que Tarde es una balada pop ‘corta venas’, para amargarse. Creo que los dos pueden caminar bien de la mano. Estamos en un punto en el que no podemos dejar nada engavetado”, indicó el cantante.



Precisó que en la que será su primera producción discográfica como solista, desea abordar una diversidad de géneros musicales, que incluyan fusiones, pop urbano, balada y merengue, y colaboraciones con Daniel Santacruz, entre otros, con las que prefiere sorprender al público.



Dejó de estar en la sombra



Manny Cruz no solo ha logrado dejar de ser “el de Aura”, sino también “el hermanito de Daniel”, como durante muchos años fue identificado.



“Mi hermano ha sido un punto de apoyo muy grande en mi carrera y le deberé por siempre todo lo que ha hecho por mí a nivel de producción musical, ejecutiva, consejos, y demás. Realmente le debo mucho, pero creo que ya me he ganado un espacio y que mi nombre ya no es: el hermanito de Daniel, aunque eso realmente no me importa ahora y no me importaba antes”, indicó durante su visita a elCaribe.



Describiéndose como “un soñador”, Manny dijo que ha recibido apoyo de los medios y el público en general y que nunca ha tenido que pagar ‘payola’ (ni siquiera cuando formaba parte de Aura), sino que ha sido producto de la persistencia, trabajo y disciplina.



“Siempre trato de darle ese mensaje a quienes me siguen; más que el talento y el dinero que puedas tener, que en mi caso no tenía ni tengo, es la persistencia; esa voluntad de tú querer lograr tus sueños. Soy soñador y al mismo tiempo hacedor. Las cosas no se logran por sí solas”, agregó.



Manny adelantó que a principios de mayo visitará varios países de Centroamérica y en julio iniciará una gira promocional por España con su disco.



“Me siento muy bendecido con todo lo que está pasando en mi carrera en estos momentos. Soñaba desde muy pequeño con todo esto. Dios me ha bendecido grandemente. Aquí en mí país me han apoyado bastante y me gustaría expandir mis proyectos internacionalmente”, agregó el cantante.



Sobre Aura



Cuando Manny Cruz, Javier Grullón y JJ Sánchez anunciaron que Aura entraría en un proceso de pausa surgieron diversas especulaciones. Sin embargo, Manny aclaró que lo único que sucedió fue que cada uno estaba “muy inmerso en proyectos individuales”, y no quisieron que la agrupación fuera en declive.



Un posible regreso no es algo que Manny contemple en estos momentos, pero no descarta colaboraciones futuras, un reencuentro y hasta una gira juntos. “Yo no vería mal un reencuentro, pero volver y quedarnos como grupo, eso sí lo veo muy difícil porque ya yo pasé por muchas agrupaciones. Aura fue una bendición muy grande, pero ya yo visualizo mi futuro como solista”, puntualizó.



Por otro lado, en Twitter, se ha convertido en tendencia, más de una vez, el hashtag “Manny Cruz contraparte CNCO”, a través del cual los seguidores del cantante han manifestado tal deseo. “Me sorprendí cuando lo vi porque nosotros no pedimos eso; me encantaría” dijo. Esta sería su primera presentación multitudinaria como solista.

Quiere que Sergio y Frank canten sus temas

Manny Cruz no solo se ha concentrado en ser un intérprete, hay otras facetas que ha ido desarrollando, como por ejemplo la de compositor, con los temas “Vive tu vida”, del álbum “Merengue y sentimiento” de Héctor Acosta, El Torito”; “Como tú ninguna”, del extinto trío Aura, “Quiero ser tu novio” de La Pandilla, y la más reciente, “Deja Vu”, junto a Daniel Santa Cruz, Shakira y Prince Royce, entre otros. También dijo que escribe muchos merengues y bachatas. “Me encantaría poder hacerles llegar temas a Sergio Vargas, Frank Reyes y otros a El Torito”, confesó. Otra de sus facetas es la actuación. Aunque ha pasado por el teatro y la televisión, es el cine lo que más le gusta. En mayo estará rodando una nueva película.

Agradecido

“Es mi primera vez nominado en solitario. Es un honor y un halago inmenso que me tomen en cuenta para los Soberano”.