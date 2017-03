Recolección de la basura colapsa en el Distrito Nacional

La crisis en el sistema de recolección de basura que se veía venir en el Gran Santo Domingo no se hizo esperar. A tres días de que la empresa Lajún Corporation decidiera limitar el horario de operaciones dentro del vertedero sólo de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, los cúmulos de basura se concentran en calles, avenidas y centros educativos de la capital.



La medida ha afectado considerablemente el vertido de desechos sólidos en la única estación de transferencia de la ciudad, ubicada en Villas Agrícolas.



Ayer, 45 camiones de las organizaciones barriales contratadas para recoger la basura de los sectores de las circunscripciones 2 y 3 del Distrito Nacional permanecían varados en los alrededores de la edificación (aún no inaugurada) del mercado de Villas Agrícolas. “A Salud Pública que se prepare para empezar a recibir muchas personas con gripe y leptospirosis y otras cosas, porque la basura se está quedando y no es culpa de la municipalidad, sino por la falta de operatividad del vertedero”, advirtió Júnior Santos el alcalde de Los Alcarrizos. Al respecto, Aneudis Ramírez, encargado de la estación de transferencia, indicó que la misma está operando en un 10 y 15%, fruto de ello, los desechos sólidos que deben llevarse diariamente al vertedero han permanecido por tres días en este lugar.



Preocupación



Cerca de mil toneladas de residuos sólidos permanecían ayer en esta estación, que normalmente opera con 350 toneladas. Por consiguiente, la descomposición de esta basura genera un hedor nauseabundo en esta parte del Distrito Nacional.



Preocupados por la situación, los encargados de las fundaciones recolectoras de desechos sólidos en el Distrito nacional sostuvieron una reunión para tratar el tema. En conversación con elCaribe, advirtieron que el servicio de recolección de 19 barrios, donde operan, podría colapsar, debido al retraso en la estación de transferencia.



Los directivos de la Asociación de Fundaciones Comunitarias de Saneamiento Ambiental por el Reciclaje (Afunsarec) pidieron al Gobierno intervenir en el conflicto de origen financiero entre los ayuntamientos del Gran Santo Domingo y Lajún Corporation, empresa que administra el vertedero. “Esto ya se ha convertido en un problema sanitario que va a desbordar nuestros sectores y que ya está afectando a las familias de nuestros sectores”, sostuvo el director de la Fundación Escoba, Arístides Arroyo.



Indicó que debido a esta situación, las organizaciones solo están recogiendo menos del 25% de la basura que se produce en los sectores que les competente, afectando el servicio de recolección de residuos sólidos de más de 300 mil personas del Distrito Nacional. Agregó que como consecuencia de la acumulación de desechos se están produciendo brotes de conjuntivitis en La Ciénaga. “No vamos a esperar con los brazos cruzados a que se enferme nuestra gente y como consecuencia del conflicto colapsen las fundaciones”, advirtió.



En ese sentido, los dirigentes comunitarios anunciaron que en la próxima semana darán a conocer las acciones a seguir de no restablecerse el horario en el vertedero. “Si de aquí al martes no resuelven el problema, la basura la vamos a sacar de la zona norte del Distrito, de barrios como Gualey, Guachupita, Los Guandules. ¿Dónde la vamos a tirar? No sé, pero la vamos a sacar”, advirtió.



Continuó: “el Estado está permitiendo que un monopolio le cree una situación de sanidad publica”. Las limitaciones en la recolección de basura está afectando la sostenibilidad económica de estas fundaciones, de las cuales dependen 500 trabajadores, destaca Arroyo.



Gilberto Santos, presidente de la Fundación de Saneamiento Ambiental Comunitario (Funsaco), indicó que llevan varias semanas con dificultad para poder verter la basura en la estación de transferencia. Y es que cuando el sistema de recolección falla un día, estas organizaciones duran 48 horas para restablecerlo.



Santos deploró que la empresa Lajún Corporation utilice métodos que pongan en riesgo la salud de la población con el propósito de lograr que los ayuntamientos paguen más dinero por concepto de vertido de desechos. Andrés Mora Vallejo, presidente de la Fucosaguscigua27, llamó a la población a unificarse para exigir al Gobierno el derecho de disfrutar de un ambiente sano. Dijo que entre las cinco fundaciones recogen diariamente 500 toneladas de basura y debido a esta situación vierten alrededor de 200 toneladas.

Escuela y espacios públicos afectados

En un recorrido por la zona metropolitana se observó varios focos de basura, principalmente en los barrios de la zona norte del Distrito Nacional. Solo en la avenida Francisco del Rosario Sánchez se observó 15 cúmulos de desechos. La basura también se apila en todo el trayecto de la avenida Duarte.



Para hoy a las 8:00 de la mañana la Alcaldía del Distrito Nacional iniciará un operativo de limpieza en tres circunscripciones. Y es que esta situación en el vertido de los residuos afecta también centros educativos. Como ejemplo está la escuela República de Haití, donde ayer había 31 fundas y cinco tanques repletos de basura. Ramón Jiménez, gerente de Operaciones de la Fundación Escoba, alertó que de no llegar a una pronta solución, las escuelas podrían resultar muy perjudicadas.