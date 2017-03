Tanaka y relevistas de Yanquis lanzan juego sin hit

LAKELAND, Florida, EE.UU. (AP) — Masahiro Tanaka no recibió carrera. Y ni él ni los dos relevistas de los Yanquis que le sucedieron en el montículo aceptaron imparable.

Los tres lanzadores se combinaron para un juego sin hit ni carrera en la pretemporada, y Nueva York se impuso el viernes 3-0 a los Tigres de Detroit.

El manager de Nueva York, Joe Girardi, no conservó la tarjeta con las alineaciones como recuerdo. Sin embargo, agradeció el desempeño de los serpentineros.

"Estoy contento con nuestros chicos", expresó Girardi. "Fue divertido. Desde luego, esto cuenta más en la temporada regular, pero sigue siendo un juego sin hit".

Tanaka, quien se encargaría del juego inaugural de la temporada, recetó seis ponches y dio un par de boletos en cuatro innings y un tercio. El as ha lanzado 13 capítulos y un tercio en la pretemporada.

"Creo que no estuve en mi mejor forma, pero considerando que fui capaz de colgar algunos ceros, me encuentro satisfecho", manifestó Tanaka. "El slider y la recta cortada, con la ubicación que tuvieron, me dieron la impresión de que pude encontrar las esquinas. El control puede mejorar".

Después de que Chasen Shreve sacó los últimos dos outs de la quinta entrada, Jordan Montgomery puso fin al encuentro con una labor perfecta en cuatro episodios.

Montgomery es candidato a un puesto en el bullpen, e incluso podría participar como quinto en la rotación de abridores.

EN OTROS JUEGOS DE LAS LIGAS DE LA TORONJA Y EL CACTUS

Mellizos 4, Rays 2

El nicaragüense Erasmo Ramírez permitió dos carreras limpias y un imparable en una apertura de dos innings por los Rays de Tampa Bay, que cayeron 4-2 ante los Mellizos de Minnesota.

Phil Hughes, saludable luego de dos campañas plagadas de lesiones, lanzó cinco innings sin aceptar carrera y con pelota de dos hits por los Mellizos.

El dominicano Jorge Polanco y Brian Dozier sacudieron sendos jonrones.

___

Astros 5, Bravos 4

El abridor Dallas Keuchel lanzó cuatro innings sin aceptar anotación, y los Astros de Houston superaron 5-4 a los Bravos de Atlanta.

Keuchel, quien toleró en total tres imparables, no ha recibido carrera limpia en lo que va de la temporada. Derek Fisher ayudó a su causa con un doblete y tres impulsadas.

___

Nacionales 5, Marlins 5, en 9 innings

Erick Fedde, prospecto de los Nacionales, no sobrevivió a la segunda entrada, y Washington terminó firmando un empate 5-5 ante los Marlins de Miami tras nueve innings.

Fedde recibió cinco carreras y cuatro hits, además de obsequiar tres boletos en un inning y dos tercios.

El dominicano Marcell Ozuna sonó su tercer jonrón de la pretemporada por los Marlins.

___

Azulejos 7, Filis 5

El abridor mexicano Marco Estrada laboró tres innings y dos tercios, en los que toleró un jonrón de tres carreras a Howie Kendrick, lo cual no impidió que los Azulejos de Toronto derrotaran 7-5 a los Filis de Filadelfia.

Darrell Ceciliani, prospecto de jardinero, aportó un vuelacerca, un triple y cinco impulsadas por los Azulejos.

___

Orioles 8, Piratas 6

El dominicano Gabriel Ynoa laboró dos entradas y dos tercios, en las que permitió dos carreras limpias y cinco hits, para que los Orioles de Baltimore se impusieran 8-6 a los Piratas de Pittsburgh.

Trey Mancini logró su segundo jonrón de la pretemporada, mientras que Alex Castellanos conectó un triple.

___

Astros 6, Medias Rojas 2

El venezolano Eduardo Rodríguez repartió seis ponches en cuatro innings, pero una parte del plantel de los Astros de Houston doblegó 6-2 a los Medias Rojas de Boston.

Rodríguez permitió apenas dos hits y dio tres boletos. Por los Astros, Brad Peacock toleró cuatro inatrapables y una carrera en una apertura de tres capítulos.

___

Mets 16, Cardenales 2

El abridor Steven Matz trabajó tres capítulos y dos tercios, el venezolano Wilmer Flores aportó jonrón, doble y seis remolcadas, y los Mets de Nueva York vapulearon 16-2 a los Cardenales de San Luis.

Matz aceptó dos imparables y una carrera limpia, en una faena que incluyó tres pasaportes y tres ponches.

___

Cachorros 7, Medias Blancas 2

Kyle Schwarber disparó un jonrón ante Derek Holland, y los Cachorros de Chicago doblegaron 7-2 a los Medias Blancas de la misma ciudad.

Como primer bate, Schwarber aportó también un sencillo y cuatro impulsadas. Kris Bryant añadió dos empujadas y Anthony Rizzo disparó un doblete.

___

Diamondbacks 3, Atléticos 2

El abridor Archie Bradley cumplió un trabajo de cinco innings, en los que permitió una carrera y cinco hits, y los Diamondbacks de Arizona superaron 3-2 a los Atléticos de Oakland.

Brandon Drury sumó un triple, un doble y un sencillo, para su tercer juego con más de un imparable.

___

Reales 8, Cerveceros 5

El puertorriqueño Cristian Colón bateó un cuadrangular, mientras que Alex Gordon añadió dos hits y dos impulsadas para que los Reales de Kansas City vencieran 8-5 a los Cerveceros de Milwaukee.

Nathan Karns dio trámite a cuatro innings, en los que recibió tres carreras y siete hits. Fue adquirido a los Marineros en un canje por Jarrod Dyson.

___

Rangers 6, Angelinos 5

El venezolano Elvis Andrus se fue de 3-0, pero James Loney conectó su primer jonrón de la pretemporada e impulsó cuatro carreras, en el duelo que los Rangers de Texas ganaron 6-5 a los Angelinos de Los Ángeles.

Andrus se sometió en noviembre a una intervención quirúrgica para reparar una hernia. Su promedio en la pretemporada ha caído a .182.

___

Marineros 9, Diamondbacks 5

El mexicano Yovani Gallardo resolvió cuatro innings y un tercio, en los que toleró dos carreras y cuatro hits, y los Marineros de Seattle doblegaron 9-5 a los Diamondbacks de Arizona.

Gallardo regaló además tres pasaportes.