Primero y antes que todo, crédito a Puerto Rico y a Estados Unidos, dos novenas que jugaron mejor que República Dominicana en la segunda ronda del Clásico Mundial celebrada en San Diego, California.



Dicho sea de paso, el Petco Park ha sido fatal para la escuadra local en sus participaciones en la competencia de marras.



Quien observó con detenimiento la primera fase, en la sede de Miami, debe tener claro que aunque se ganó el grupo y la marca fue de 3-0, el trayecto estuvo lleno de óbices.



Hubo que hacer un regreso ante los norteamericanos y emplearse a fondo contra Colombia.



El bateo se esfumó, la ejecución en los momentos apremiantes se desapareció. Cuando había oportunidad de traer al menos una carrera, el resultado era cero. Así es muy difícil, por no decir imposible.



Nunca me cansaré de recordar que el Clásico Mundial es un torneo para peloteros en forma, no para estelares. Muchos de los lanzadores que dominan en esta etapa no sacan la cabeza ante ciertos peloteros en un mes como junio o julio. Pero esa es la pelota, por algo es un deporte que genera tanta emoción: cualquiera hace un out, el que menos se piensa da un palo.



Por supuesto, está la gran jugada de Adam Jones que tiene categoría de indeleble.

No hay culpables que señalar ni tampoco buscar los siempre anhelados “chivos expiatorios”. Todo el que se puso el uniforme para representar al país merece respeto.



Se jugó duro hasta el final. Eso vale, aunque el resultado duela.

No soy admirador de las rachas largas. Cuando concluyen, la mayoría de las veces, es de manera fea y en el momento menos deseado.



En el béisbol, como en la vida, se gana y se pierde. Quiérase o no, hay que estar preparado para la derrota. Hasta 2021.



Apunte esto

Ese equipo de Estados Unidos tiene el picheo para imponerse y lucen decididos a ganar este Clásico Mundial…Muy probable que haya sido el último Clásico de Nelson Cruz, José Bautista, Adrian Beltré, José Reyes y Fernando Rodney, entre otros…Demasiado bien lució Gregory Polanco…Puerto Rico está inspirado y cuenta con un líder como Yadier Molina.